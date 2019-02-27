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Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Данію
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Данії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Взимку в Данії дуже холодно, але не через люті морози, а через високий рівень вологості повітря і шквалистих західних вітрів. У цю пору року переважає похмура, дощова погода. А у дні, коли опадів немає, небо закрито щільними білими хмарами, крізь які пробитися сонячним променям вдається дуже рідко. Тим не менш, Данія – коштовна перлина Скандинавського півострова, яка приваблює своїми визначними пам'ятками і парками розваг протягом цілого року.
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Музей Ріплі "Віриш чи ні?"
Цей музей безумовно дасть фору найбільш іменитим своїм побратимам, адже тільки тут можна дізнатися практично все про всілякі дива, цікавинки і незвичайні штуки. У колекції музею, зібраної в свій час його засновником, англійським колекціонером Робертом Ріплі, представлені цікаві загадки, ребуси і цікаві події, абсолютно безглузді, але від цього не менш цікаві.
Амалієнборг
Безсумнівно, один з найкрасивіших палаців Данії, і до того ж діючий, Амалієнборг і зараз є резиденцією королівської родини. Палац складається з чотирьох особняків, об'єднаних навколо однойменної площі. Два з них – особняки Крістіана VII і Крістіана VIII – відкриті для туристів. Тут можна побачити, як виглядали монарші покої в 1863-1947 роках, уся обстановка, меблі і предмети побуту збережені з тих часів. Цікавою буде і церемонія зміни варти, яка проходить на площі перед палацом.
Копенгаген
Копенгаген – столиця і найбільше місто Данії. Цей центр культури і мистецтва з дивно вузькими вуличками і найчистішим повітрям сповнений затишку і гостинності. Тут легко орієнтуватися. Поряд зі своєю сприятливою атмосферою, місто також пишається досить високим рівнем життя. Вулиці Копенгагена ваблять вуличними музикантами і артистами, а також тисячами блискучих вогнів магазинів, кафе і барів.
Парк розваг "Тіволі"
"Тіволі", заснований в 1843 році і займає площу у 8 гектарів, завжди був і залишається популярним місцем відпочинку. Ігрові автомати на будь-який смак, різноманітні атракціони (серед яких величезна американська гірка "Демон", швидкість проїзду якої становить 80 км/год), фонтани, кіоски з сувенірами, можливість покататися на поні для найменших, ставок з лебедями, феєрверки, а вночі в парку виходить світло від ста тисяч кольорових ліхтариків.
Церква Спасителя
Церкву Христа Спасителя у Копенгагені легко впізнати за незвичайним видом вежі, яка чимось схожа на торт. Поступово сходинки церкви виходять назовні у вигляді гвинтових, позолочених сходів. Нагорі виблискує шпиль зі сферою і чотириметрової статуєю Христа. Спаситель тримає в руці прапор. Це головний храм Копенгагена, у якому, крім усього іншого, є унікальний діючий орган 17 ст. і карильйон з 48 дзвонів.
Борнхольм
Перлина Балтійського моря, острів Борнхольм славиться чудовими пляжами влітку і м'яким кліматом взимку. Тут ростуть черешні, абрикоси та волоські горіхи, а жителі – вправні склодуви. Острів дивує різноманітністю ландшафту. Гори, поля, ліси, пагорби і навіть дюни з білого піску потішать найдосвідченіших мандрівників. Візитівкою острова стали круглі церкви і вітряки.
Метро Копенгагена
Ви коли-небудь в дитинстві грали у машиніста? Якщо ні, то в Данії у вас буде рідкісна можливість відчути себе ним. Для цього потрібно всього лише спуститися в копенгагенську підземку. Справа в тому, що метро в столиці управляють комп'ютери, а тому в передніх вагонах немає кабіни. Тож, якщо вдасться обігнати місцеву дітвору і зайняти переднє місце, враження від поїздки вам забезпечені!
Орхус
Орхус – друге за величиною місто Данії, розташоване в східній частині півострова Ютландія, на березі затоки Орхус – Бугге. Обов'язково відвідайте тут важливу пам'ятку міста – Ден Гамле Бю (Старе місто). Створення цього прекрасного музею під відкритим небом, де зараз є 75 старовинних будинків, зібраних з усієї Данії, почалося в 1909 році. Між спорудами викладені кучеряві бруковані вулички, що нагадують лабіринт. Будинки демонструють побут та ремесла того часу. Практично всі будинки відкриті для відвідувачів.
Копенгагенська ратуша
Адміністративна споруда, в якій проводилися засідання Державної ради і розташовувалася мерія міста Копенгагена. Будівля ратуші була побудована в 1479 році, але через міські пожежі спорудження згорали дотла двічі: в 1728 і 1795 роках. Сучасна будівля ратуші, яку ми сьогодні можемо бачити, була зведена в 1893-1905 роках. Будівлю спроектував відомий датський архітектор Мартін Нюроп в стилі "північний модерн" за подобою Палаццо Пуббліко в італійській Сієні.
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