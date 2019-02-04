На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
- 671
Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Іспанії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Іспанія – одна з найпопулярніших країн серед туристів. Щоб переконатися, що Іспанія взимку не менш прекрасна, ніж влітку, варто побачити її у цю пору року своїми очима.
Це цікаво: Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні
Арамон-Формігаль
Ця гірськолижна станція, розташована в Західних Піренеях в долині Тена, всього у 6 км від кордону з Францією, відома як найкраща для дітей. Крім того, курорт знаменитий своїми просторами: 180 км трас, розташованих в мальовничій долині. Група Арамон – власник курорту Формігаль – робить ставку на сімейний відпочинок і з кожним роком пропонує все більше варіантів дитячих розваг. І не тільки дитячих: як щодо романтичної вечері в хатині на висоті 2000 м?
Кадіс
Одне з найкрасивіших міст Іспанії і одне з найстаріших міст Європи з багатим історичним минулим. Завдяки своєму розташуванню між Середземним морем і Атлантичним океаном, у давнину це місто було великим морським портом і торговим центром. Крім багатої культурної та історичної спадщини, Кадіс знаменитий своїми широкими піщаними пляжами: це справжній рай для любителів водних видів спорту. Жителі міста дуже доброзичливі і привітні, вулиці – чисті, спокійні і красиві, а клімат – приємний, теплий і сонячний. Взимку тут не буває морозів (стовпчики термометрів не опускаються нижче 8°С), проте прохолоду приносять океанські вітри.
Рибальство на річці Ебро
Неможливо уявити Іспанію в січні без полювання та риболовлі! У королівстві 35 мисливських заказників загальною площею понад півтора мільйона гектарів. Найбільше їх в Астурії, Арагоні і Андалусії. Мрія рибалок з усього світу – річка Ебро, знаменита своїми двометровими сомами, середня вага яких близько 80 кілограмів!
Шедеври Гауді
Головні перлини Барселони – це, безсумнівно, будівлі, зведені легендарним Антоніо Гауді. Найбільш відвідуване з його творінь (і, за сумісництвом, символ міста) – це, звичайно, досі не добудований Собор Святого Сімейства з його різьбленими башточками і химерними колонами. Інші шедеври архітектора, обов'язкові до відвідування – житловий будинок Каса Міла, а також "пряникові" будиночки парку Гуель.
Площа Іспанії у Севільї
Столиця Андалусії сповнена красивими будівлями і приголомшливою, споконвічною іспанською атмосферою. Площа Іспанії, спроектована місцевим архітектором Анібалом Гонсалесом в 1929 році – це строкатий калейдоскоп квітчастих башточок і колонад, щедро вкритих завитими візерунками. У центрі площі хлюпається величезний фонтан і канали, якими можна покататися на орендованих катамаранах.
Коста-Брава в Каталонії
Кожне містечко здатне запропонувати своє: в Ллорет-де-Мар можна відвідати театралізовані шоу в середньовічному замку, в Тосса де Мар варто відвідати музей з роботами Марка Шагала, а Кадакес здатний похвалитися Центром мистецтв Перро-Мура з роботами Сальвадора Далі, в Пуболь варто подивитися замок самого Далі. Місто Бланес надасть можливість побувати у старовинній церкві, в замку Сан-Хуан і Ботанічному саду, а в Палафружель можна сходити в Музей коркового дерева.
Музей Пікассо
Один з найбільш відвідуваних музеїв Барселони. Відкритий в 1963 році в готичному особняку Беренгера д'Агілара на вулиці Монкада, музей поступово розростався, і сьогодні займає вже пів-вулиці. У музеї зберігається понад 3500 творів художника. Це переважно ранні картини Пікассо, написані в період з 1895 по 1904 роки до від'їзду в Париж. Одні з найперших знакових робіт – "Перше Причастя" (1896), "Наука і Милосердя" (1897) можна знайти саме тут.
Набережна Барселони
Чудова набережна Барселони простяглася майже на 5 км вздовж усього узбережжя Середземного моря. Починається набережна на вулиці Рамблас. Тут розташований пам'ятник Колумбу, встановлений в 1888 році. Пам'ятник якраз у тому місці, де Колумб висадився в 1493 році зі своєї експедиції. Далі набережна з'єднується розвідним мостом і пішохідною дамбою з яхт-клубом.
Стадіон Камп Ноу
Стадіон був побудований за проектом архітектора Франсеска Мітханса. Відкриття нового стадіону відбулося в 1957 році, і з того самого моменту стадіон належить футбольному клубу "Барселона", на честь якого перша офіційна назва стадіону звучала як "Estadi del FC Barcelona" ( "Стадіон ФК Барселона"). До речі, на розгляд пропонувалася й альтернативна назва на честь засновника клубу Ганса Ґампера. Однак уже в той час до нового спорудження "приклеїлося" звичне для нас ім'я "Камп Ноу", яке перекладається як "Нове Поле". Саме так каталонці почали величати стадіон з моменту його відкриття. Офіційно назва "Камп Ноу" була присвоєна стадіону тільки в 2000 році.
Канатна дорога
Канатна дорога Transbordador Aeri del Port (Teleferico de Puerto), відкрита в 1931 році, дозволяє побачити місто з висоти пташиного польоту. Вона включає в себе 3 станції, дві з яких знаходяться на опорних вежах, а ще одна – на пагорбі Монтжуйк. Перша станція Miramar розташована на висоті 56 метрів, вежа Jaime I – на висоті 107 метрів, а вежа San Sebastian – на висоті 78,4 метрів. На останній зупинці є крутий ресторан.
Мандруйте: Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг