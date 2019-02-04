Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Іспанії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Іспанія – одна з найпопулярніших країн серед туристів. Щоб переконатися, що Іспанія взимку не менш прекрасна, ніж влітку, варто побачити її у цю пору року своїми очима.

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Арамон-Формігаль

Ця гірськолижна станція, розташована в Західних Піренеях в долині Тена, всього у 6 км від кордону з Францією, відома як найкраща для дітей. Крім того, курорт знаменитий своїми просторами: 180 км трас, розташованих в мальовничій долині. Група Арамон – власник курорту Формігаль – робить ставку на сімейний відпочинок і з кожним роком пропонує все більше варіантів дитячих розваг. І не тільки дитячих: як щодо романтичної вечері в хатині на висоті 2000 м?

Курорт Арамон-Формігаль знаменитий своїми просторами

Кадіс

Одне з найкрасивіших міст Іспанії і одне з найстаріших міст Європи з багатим історичним минулим. Завдяки своєму розташуванню між Середземним морем і Атлантичним океаном, у давнину це місто було великим морським портом і торговим центром. Крім багатої культурної та історичної спадщини, Кадіс знаменитий своїми широкими піщаними пляжами: це справжній рай для любителів водних видів спорту. Жителі міста дуже доброзичливі і привітні, вулиці – чисті, спокійні і красиві, а клімат – приємний, теплий і сонячний. Взимку тут не буває морозів (стовпчики термометрів не опускаються нижче 8°С), проте прохолоду приносять океанські вітри.

Кадіс знаменитий своїми широкими піщаними пляжами

Рибальство на річці Ебро

Неможливо уявити Іспанію в січні без полювання та риболовлі! У королівстві 35 мисливських заказників загальною площею понад півтора мільйона гектарів. Найбільше їх в Астурії, Арагоні і Андалусії. Мрія рибалок з усього світу – річка Ебро, знаменита своїми двометровими сомами, середня вага яких близько 80 кілограмів!

Мрія рибалок з усього світу – річка Ебро

Шедеври Гауді

Головні перлини Барселони – це, безсумнівно, будівлі, зведені легендарним Антоніо Гауді. Найбільш відвідуване з його творінь (і, за сумісництвом, символ міста) – це, звичайно, досі не добудований Собор Святого Сімейства з його різьбленими башточками і химерними колонами. Інші шедеври архітектора, обов'язкові до відвідування – житловий будинок Каса Міла, а також "пряникові" будиночки парку Гуель.

Парк Гуель, незакінчений шедевр Антоніо Гауді

Площа Іспанії у Севільї

Столиця Андалусії сповнена красивими будівлями і приголомшливою, споконвічною іспанською атмосферою. Площа Іспанії, спроектована місцевим архітектором Анібалом Гонсалесом в 1929 році – це строкатий калейдоскоп квітчастих башточок і колонад, щедро вкритих завитими візерунками. У центрі площі хлюпається величезний фонтан і канали, якими можна покататися на орендованих катамаранах.

Площа Іспанії спроектована місцевим архітектором Анібалом Гонсалесом

Коста-Брава в Каталонії

Кожне містечко здатне запропонувати своє: в Ллорет-де-Мар можна відвідати театралізовані шоу в середньовічному замку, в Тосса де Мар варто відвідати музей з роботами Марка Шагала, а Кадакес здатний похвалитися Центром мистецтв Перро-Мура з роботами Сальвадора Далі, в Пуболь варто подивитися замок самого Далі. Місто Бланес надасть можливість побувати у старовинній церкві, в замку Сан-Хуан і Ботанічному саду, а в Палафружель можна сходити в Музей коркового дерева.

Магнетичний курорт Коста-Брава

Музей Пікассо

Один з найбільш відвідуваних музеїв Барселони. Відкритий в 1963 році в готичному особняку Беренгера д'Агілара на вулиці Монкада, музей поступово розростався, і сьогодні займає вже пів-вулиці. У музеї зберігається понад 3500 творів художника. Це переважно ранні картини Пікассо, написані в період з 1895 по 1904 роки до від'їзду в Париж. Одні з найперших знакових робіт – "Перше Причастя" (1896), "Наука і Милосердя" (1897) можна знайти саме тут.

У музеї зберігається понад 3500 творів Пікассо

Набережна Барселони

Чудова набережна Барселони простяглася майже на 5 км вздовж усього узбережжя Середземного моря. Починається набережна на вулиці Рамблас. Тут розташований пам'ятник Колумбу, встановлений в 1888 році. Пам'ятник якраз у тому місці, де Колумб висадився в 1493 році зі своєї експедиції. Далі набережна з'єднується розвідним мостом і пішохідною дамбою з яхт-клубом.

Починається набережна Барселони на вулиці Рамблас

Стадіон Камп Ноу

Стадіон був побудований за проектом архітектора Франсеска Мітханса. Відкриття нового стадіону відбулося в 1957 році, і з того самого моменту стадіон належить футбольному клубу "Барселона", на честь якого перша офіційна назва стадіону звучала як "Estadi del FC Barcelona" ( "Стадіон ФК Барселона"). До речі, на розгляд пропонувалася й альтернативна назва на честь засновника клубу Ганса Ґампера. Однак уже в той час до нового спорудження "приклеїлося" звичне для нас ім'я "Камп Ноу", яке перекладається як "Нове Поле". Саме так каталонці почали величати стадіон з моменту його відкриття. Офіційно назва "Камп Ноу" була присвоєна стадіону тільки в 2000 році.

Відкриття стадіону відбулося в 1957 році

Канатна дорога

Канатна дорога Transbordador Aeri del Port (Teleferico de Puerto), відкрита в 1931 році, дозволяє побачити місто з висоти пташиного польоту. Вона включає в себе 3 станції, дві з яких знаходяться на опорних вежах, а ще одна – на пагорбі Монтжуйк. Перша станція Miramar розташована на висоті 56 метрів, вежа Jaime I – на висоті 107 метрів, а вежа San Sebastian – на висоті 78,4 метрів. На останній зупинці є крутий ресторан.

Transbordador Aeri del Port

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