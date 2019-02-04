Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію

  • 671
Сонячна Іспанія – чудова країна для зимового відпочинку - фото 1
Сонячна Іспанія – чудова країна для зимового відпочинку / maximum.fm

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Іспанії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Іспанія – одна з найпопулярніших країн серед туристів. Щоб переконатися, що Іспанія взимку не менш прекрасна, ніж влітку, варто побачити її у цю пору року своїми очима.

Це цікаво: Відпочинок взимку: куди можна поїхати в Україні

Арамон-Формігаль

Ця гірськолижна станція, розташована в Західних Піренеях в долині Тена, всього у 6 км від кордону з Францією, відома як найкраща для дітей. Крім того, курорт знаменитий своїми просторами: 180 км трас, розташованих в мальовничій долині. Група Арамон – власник курорту Формігаль – робить ставку на сімейний відпочинок і з кожним роком пропонує все більше варіантів дитячих розваг. І не тільки дитячих: як щодо романтичної вечері в хатині на висоті 2000 м?

Курорт Арамон-Формігаль знаменитий своїми просторами - фото 305591
Курорт Арамон-Формігаль знаменитий своїми просторами

Кадіс

Одне з найкрасивіших міст Іспанії і одне з найстаріших міст Європи з багатим історичним минулим. Завдяки своєму розташуванню між Середземним морем і Атлантичним океаном, у давнину це місто було великим морським портом і торговим центром. Крім багатої культурної та історичної спадщини, Кадіс знаменитий своїми широкими піщаними пляжами: це справжній рай для любителів водних видів спорту. Жителі міста дуже доброзичливі і привітні, вулиці – чисті, спокійні і красиві, а клімат – приємний, теплий і сонячний. Взимку тут не буває морозів (стовпчики термометрів не опускаються нижче 8°С), проте прохолоду приносять океанські вітри.

Кадіс знаменитий своїми широкими піщаними пляжами - фото 305597
Кадіс знаменитий своїми широкими піщаними пляжами

Рибальство на річці Ебро

Неможливо уявити Іспанію в січні без полювання та риболовлі! У королівстві 35 мисливських заказників загальною площею понад півтора мільйона гектарів. Найбільше їх в Астурії, Арагоні і Андалусії. Мрія рибалок з усього світу – річка Ебро, знаменита своїми двометровими сомами, середня вага яких близько 80 кілограмів!

Мрія рибалок з усього світу – річка Ебро - фото 305598
Мрія рибалок з усього світу – річка Ебро

Шедеври Гауді

Головні перлини Барселони – це, безсумнівно, будівлі, зведені легендарним Антоніо Гауді. Найбільш відвідуване з його творінь (і, за сумісництвом, символ міста) – це, звичайно, досі не добудований Собор Святого Сімейства з його різьбленими башточками і химерними колонами. Інші шедеври архітектора, обов'язкові до відвідування – житловий будинок Каса Міла, а також "пряникові" будиночки парку Гуель.

Парк Гуель, незакінчений шедевр Антоніо Гауді - фото 305599
Парк Гуель, незакінчений шедевр Антоніо Гауді

Площа Іспанії у Севільї

Столиця Андалусії сповнена красивими будівлями і приголомшливою, споконвічною іспанською атмосферою. Площа Іспанії, спроектована місцевим архітектором Анібалом Гонсалесом в 1929 році – це строкатий калейдоскоп квітчастих башточок і колонад, щедро вкритих завитими візерунками. У центрі площі хлюпається величезний фонтан і канали, якими можна покататися на орендованих катамаранах.

Площа Іспанії спроектована місцевим архітектором Анібалом Гонсалесом - фото 305600
Площа Іспанії спроектована місцевим архітектором Анібалом Гонсалесом

Коста-Брава в Каталонії

Кожне містечко здатне запропонувати своє: в Ллорет-де-Мар можна відвідати театралізовані шоу в середньовічному замку, в Тосса де Мар варто відвідати музей з роботами Марка Шагала, а Кадакес здатний похвалитися Центром мистецтв Перро-Мура з роботами Сальвадора Далі, в Пуболь варто подивитися замок самого Далі. Місто Бланес надасть можливість побувати у старовинній церкві, в замку Сан-Хуан і Ботанічному саду, а в Палафружель можна сходити в Музей коркового дерева.

Магнетичний курорт Коста-Брава - фото 305601
Магнетичний курорт Коста-Брава

Музей Пікассо

Один з найбільш відвідуваних музеїв Барселони. Відкритий в 1963 році в готичному особняку Беренгера д'Агілара на вулиці Монкада, музей поступово розростався, і сьогодні займає вже пів-вулиці. У музеї зберігається понад 3500 творів художника. Це переважно ранні картини Пікассо, написані в період з 1895 по 1904 роки до від'їзду в Париж. Одні з найперших знакових робіт – "Перше Причастя" (1896), "Наука і Милосердя" (1897) можна знайти саме тут.

У музеї зберігається понад 3500 творів Пікассо - фото 305602
У музеї зберігається понад 3500 творів Пікассо

Набережна Барселони

Чудова набережна Барселони простяглася майже на 5 км вздовж усього узбережжя Середземного моря. Починається набережна на вулиці Рамблас. Тут розташований пам'ятник Колумбу, встановлений в 1888 році. Пам'ятник якраз у тому місці, де Колумб висадився в 1493 році зі своєї експедиції. Далі набережна з'єднується розвідним мостом і пішохідною дамбою з яхт-клубом.

Починається набережна Барселони на вулиці Рамблас - фото 305603
Починається набережна Барселони на вулиці Рамблас

Стадіон Камп Ноу

Стадіон був побудований за проектом архітектора Франсеска Мітханса. Відкриття нового стадіону відбулося в 1957 році, і з того самого моменту стадіон належить футбольному клубу "Барселона", на честь якого перша офіційна назва стадіону звучала як "Estadi del FC Barcelona" ( "Стадіон ФК Барселона"). До речі, на розгляд пропонувалася й альтернативна назва на честь засновника клубу Ганса Ґампера. Однак уже в той час до нового спорудження "приклеїлося" звичне для нас ім'я "Камп Ноу", яке перекладається як "Нове Поле". Саме так каталонці почали величати стадіон з моменту його відкриття. Офіційно назва "Камп Ноу" була присвоєна стадіону тільки в 2000 році.

Відкриття стадіону відбулося в 1957 році - фото 305604
Відкриття стадіону відбулося в 1957 році

Канатна дорога

Канатна дорога Transbordador Aeri del Port (Teleferico de Puerto), відкрита в 1931 році, дозволяє побачити місто з висоти пташиного польоту. Вона включає в себе 3 станції, дві з яких знаходяться на опорних вежах, а ще одна – на пагорбі Монтжуйк. Перша станція Miramar розташована на висоті 56 метрів, вежа Jaime I – на висоті 107 метрів, а вежа San Sebastian – на висоті 78,4 метрів. На останній зупинці є крутий ресторан.

Transbordador Aeri del Port - фото 305606
Transbordador Aeri del Port

Мандруйте: Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31272
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161621
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл