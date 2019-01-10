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Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію

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Норвегія – чудова країна для зимового відпочинку - фото 1
Норвегія – чудова країна для зимового відпочинку / maximum.fm

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Норвегії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Норвегія – дивовижне місце з цікавою історією, безліччю природних чудес і затишних містечок. Ми підготували добірку найкрасивіших місць Норвегії, заради яких дійсно варто відвідати цю країну. А особливо взимку.

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Лофотени

Подібно фьордам, що врізаються у сушу, Лофотени простягаються у відкрите море у формі руки. Серед гірських вершин, спрямованих, як шпилі церков, в арктичне небо, ховаються традиційні села, в яких живуть рибалки і люди мистецтва. Скуштуйте традиційні страви з риби, морепродуктів і ягнятини, походіть по пляжам з білого піску і відвідайте Музей вікінгів Лофотр. Звідси можна здійснити подорож на материк, в прибережний район Хельгеланд і на занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО архіпелаг Вега, який розташований південніше.

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Лофотени простягаються у відкрите море у формі руки

Мис Нордкап

Мис Нордкап розташований далеко за Полярним колом. Це мекка арктичних розваг. Взимку тут можна покататися на собачих упряжках і "зловити" північне сяйво, а влітку – насолодитися північним сонцем. Тут також можна вирушити на полювання за величезними королівськими крабами, а після покуштувати їх делікатесне м'ясо. Походи на снігоходах, квадроциклах і снігоступах, морська рибалка, фотополювання – і все це на краю світу!

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Мис Нордкап

Водоспад Сім сестер

Легенда розповідає про вікінга, який прийшов свататися до красивих сестер з фатою в руках. Побачивши красу дівчат, вікінг так і застиг в нестямі і нерішучості, перетворившись до водоспад "Наречений". "Фата" залишилася на сусідній скелі, а "Сім сестер" продовжують красуватися перед вікінгом на протилежному березі. Найбільш красиві водоспади взимку, коли починають утворюватися льодовики.

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Найбільш красиві водоспади взимку

Осло

Це місто є улюбленим туристичним центром. Велика кількість пам'яток є сусідами тут з великими зеленими насадженнями. В якій би точці Осло ви не знаходилися, до найближчого парку, саду або оранжереї вам доведеться йти пішки не більше 15 хвилин. Цікаво, що Осло є одним з найбільш дорогих для життя міст світу. Найпопулярніші пам'ятки столиці: фортеця Акерсхус, Королівський палац, Норвезький національний театр і Ратуша, в якій відбувається щорічне вручення Нобелівської премії миру.

Прекрасне Осло - фото 300126
Прекрасне Осло

Арктичний собор Тромсе

Арктичний собор – одна з головних визначних пам'яток міста Тромсе. За задумом творців, незвичайна архітектура будівлі повинна зовні викликати асоціацію з айсбергом. У соборі встановлено сучасний орган і проводять концерти органної музики. Всупереч назві будівля офіційно є не собором, а парафіяльною церквою.

Арктичний собор Тромсе - фото 300127
Арктичний собор Тромсе

Музей кораблів вікінгів

Описуючи пам'ятки Норвегії, хочеться звернути й на побудований в 1913 році музей. У ньому зберігаються човни, підняті з морського дна. Наукові дослідження показали, що всі вони були споруджені в IX столітті, а на глинистому дні пролежали 1000 років. Передбачається, що одне з суден, а саме з різьбленими візерунками, свого часу належало дружині вождя. Увагу туристів екскурсоводи звертають й на корабель, розташований в східному крилі будівлі: вважається, що він призначався для дальніх подорожей.

Всі ці кораблі були споруджені в IX столітті - фото 300128
Всі ці кораблі були споруджені в IX столітті

Язик Троля

Цікавим для справжніх екстремалів і витривалих людей є горизонтальний виступ на скелі під назвою Скьєггедаль. Підноситься вона на висоті 350 м над рівнем озера Рінгедалсватн. У всій країні це місце заслужено вважається найкрасивішим (Язик Троля вважається також і одним з найкрасивіших місць взагалі на планеті), але і найнебезпечнішим. У мережі можна побачити безліч цікавих фото з височини скелі.

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Язик Троля

Футбольний стадіон у Хеннінгсвері

Стадіон "Idrettslag" розташований у невеликому рибальському селі Хеннінгсвер, що займає два невеликих острови в норвезькому архіпелазі Лофонтен. Його ледь можна назвати стадіоном, бо тут немає ніяких трибун: всього лише кілька метрів асфальту навколо поля. Майданчик використовують тільки для аматорського футболу, але величне місце розташування вже прославило "Idrettslag" на весь світ. Багато хто мріяв би зіграти у футбол на настільки незвичайної майданчику.

Майданчик використовують тільки для аматорського футболу - фото 300131
Майданчик використовують тільки для аматорського футболу

Рьорус

Найбільш чарівне і прекрасне місце у всій Скандинавії. Це невелике шахтарське дерев'яне містечко знаходиться високо в горах і зараховане ЮНЕСКО до Всесвітньої спадщини. Всі споруди в місті збереглися в своєму незмінному вигляді з 18 століття, а деякі будівлі дійшли до нас з 12 століття. У цій "дерев'яній казці" відчувається затишок і умиротворення. У невеликих будиночках з різьбленим орнаментом віконниць й досі живуть люди, а в деяких відкриті кафе і магазинчики.

Всі споруди в місті збереглися в своєму незмінному вигляді - фото 300132
Всі споруди в місті збереглися в своєму незмінному вигляді

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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