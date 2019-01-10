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Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Норвегії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Норвегія – дивовижне місце з цікавою історією, безліччю природних чудес і затишних містечок. Ми підготували добірку найкрасивіших місць Норвегії, заради яких дійсно варто відвідати цю країну. А особливо взимку.
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Лофотени
Подібно фьордам, що врізаються у сушу, Лофотени простягаються у відкрите море у формі руки. Серед гірських вершин, спрямованих, як шпилі церков, в арктичне небо, ховаються традиційні села, в яких живуть рибалки і люди мистецтва. Скуштуйте традиційні страви з риби, морепродуктів і ягнятини, походіть по пляжам з білого піску і відвідайте Музей вікінгів Лофотр. Звідси можна здійснити подорож на материк, в прибережний район Хельгеланд і на занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО архіпелаг Вега, який розташований південніше.
Мис Нордкап
Мис Нордкап розташований далеко за Полярним колом. Це мекка арктичних розваг. Взимку тут можна покататися на собачих упряжках і "зловити" північне сяйво, а влітку – насолодитися північним сонцем. Тут також можна вирушити на полювання за величезними королівськими крабами, а після покуштувати їх делікатесне м'ясо. Походи на снігоходах, квадроциклах і снігоступах, морська рибалка, фотополювання – і все це на краю світу!
Водоспад Сім сестер
Легенда розповідає про вікінга, який прийшов свататися до красивих сестер з фатою в руках. Побачивши красу дівчат, вікінг так і застиг в нестямі і нерішучості, перетворившись до водоспад "Наречений". "Фата" залишилася на сусідній скелі, а "Сім сестер" продовжують красуватися перед вікінгом на протилежному березі. Найбільш красиві водоспади взимку, коли починають утворюватися льодовики.
Осло
Це місто є улюбленим туристичним центром. Велика кількість пам'яток є сусідами тут з великими зеленими насадженнями. В якій би точці Осло ви не знаходилися, до найближчого парку, саду або оранжереї вам доведеться йти пішки не більше 15 хвилин. Цікаво, що Осло є одним з найбільш дорогих для життя міст світу. Найпопулярніші пам'ятки столиці: фортеця Акерсхус, Королівський палац, Норвезький національний театр і Ратуша, в якій відбувається щорічне вручення Нобелівської премії миру.
Арктичний собор Тромсе
Арктичний собор – одна з головних визначних пам'яток міста Тромсе. За задумом творців, незвичайна архітектура будівлі повинна зовні викликати асоціацію з айсбергом. У соборі встановлено сучасний орган і проводять концерти органної музики. Всупереч назві будівля офіційно є не собором, а парафіяльною церквою.
Музей кораблів вікінгів
Описуючи пам'ятки Норвегії, хочеться звернути й на побудований в 1913 році музей. У ньому зберігаються човни, підняті з морського дна. Наукові дослідження показали, що всі вони були споруджені в IX столітті, а на глинистому дні пролежали 1000 років. Передбачається, що одне з суден, а саме з різьбленими візерунками, свого часу належало дружині вождя. Увагу туристів екскурсоводи звертають й на корабель, розташований в східному крилі будівлі: вважається, що він призначався для дальніх подорожей.
Язик Троля
Цікавим для справжніх екстремалів і витривалих людей є горизонтальний виступ на скелі під назвою Скьєггедаль. Підноситься вона на висоті 350 м над рівнем озера Рінгедалсватн. У всій країні це місце заслужено вважається найкрасивішим (Язик Троля вважається також і одним з найкрасивіших місць взагалі на планеті), але і найнебезпечнішим. У мережі можна побачити безліч цікавих фото з височини скелі.
Футбольний стадіон у Хеннінгсвері
Стадіон "Idrettslag" розташований у невеликому рибальському селі Хеннінгсвер, що займає два невеликих острови в норвезькому архіпелазі Лофонтен. Його ледь можна назвати стадіоном, бо тут немає ніяких трибун: всього лише кілька метрів асфальту навколо поля. Майданчик використовують тільки для аматорського футболу, але величне місце розташування вже прославило "Idrettslag" на весь світ. Багато хто мріяв би зіграти у футбол на настільки незвичайної майданчику.
Рьорус
Найбільш чарівне і прекрасне місце у всій Скандинавії. Це невелике шахтарське дерев'яне містечко знаходиться високо в горах і зараховане ЮНЕСКО до Всесвітньої спадщини. Всі споруди в місті збереглися в своєму незмінному вигляді з 18 століття, а деякі будівлі дійшли до нас з 12 століття. У цій "дерев'яній казці" відчувається затишок і умиротворення. У невеликих будиночках з різьбленим орнаментом віконниць й досі живуть люди, а в деяких відкриті кафе і магазинчики.
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