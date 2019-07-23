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Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію

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Відпустка на морі в Албанії - фото 1
Відпустка на морі в Албанії

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку в Албанії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Відпочинок в Адріатиці за ціною Одеси – чи можливо це? Більш ніж! Албанія – все ще не попсовий напрямок, який за багатьма параметрами не поступається своїм сусідам Хорватії та Чорногорії. Красива природа, вигідні ціни, найчистіше море і купа незвіданих місць!

Гайда у мандри: Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски

Найпопулярніші пляжні Албанської Рив'єри

  • Шенджин – довгий піщаний пляж, омивається Адріатичним морем. Розташований в затишній бухті, недалеко від чорногорського кордону.
  • Дуррес – широкий пляж з жовтим піском, омивається Адріатичним морем. Місто з багатьма історичними пам'ятками і довгою береговою лінією.
  • Вльора – пляжі з великою і дрібною галькою, а також піском, омивається Адріатичним і Іонічним морями. Розташована на стику морів, тому можна сміливо переходити від пляжу до пляжу, розділених бухтами.
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  • Залив Ляльзіт – пляжі затоки з білим чистим піском м'якої структури. Тихе місце, де можна класно релаксувати.
  • Саранда – гальковий пляж, омивається Іонічним морем. Жваве місце, є багато барів і нічних клубів.

Борщ

Курорт зі смішною назвою, яка асоціюється у нас виключно з прийомом їжі. Однак, від звичного нам борщу тут тільки назва, все інше – від прекрасного албанського курорту. Це маленьке затишне село, яке ідеально підходить для романтичних подорожей. Пляжі тут тихі і затишні, легко можна відшукати містечко для усамітнення, щоб помилуватися місцевим заходом, пробігтися за руки по мілководдю, полежати на піску і подивитися на зорі.

Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію - фото 342979

Центр Саранди і її околиці

Набережна Саранди невелика, уздовж неї, як і у всіх курортних містах, розташовані кафе і ресторанчики. Щоб визначитися, в якому з них провести час, краще скористатися підказками інших туристів у якомусь додатку для мандрівників. Заклади також розташовані вище за берег моря, в місці розташування більшості готелів. Містечко невелике, тому обійти його можна за годинку-другу, якщо, звісно, не почати підніматися вгору.

Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію - фото 342980

Національний парк Бутринт

Ще однією визначною пам'яткою, яка розташована недалеко від Ксаміля, можна вважати парк Бутринт. Він простягається у південно-західній частині Албанії і займає 86 кв. км історичного ландшафту півострова. До складу парку входять археологічний музей-заповідник, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і озеро Бутринт, заповідна зона для вирощування риби та морських молюсків.

Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію - фото 342981

Наразі парк відвідує безліч туристів з сусідніх країн і Центральної Європи. Тут активно проводять заходи театральної та концертної спрямованості, а також інформаційно-пропагандистські програми для місцевих шкіл і коледжів.

Відпочинок в Шенджині

Рибальське селище в минулому і популярний туристичний центр зараз, цей курорт відрізняється доволі розвиненою інфраструктурою. Хвойні ліси межують з білосніжними пляжами, що створює особливу цілющу атмосферу. Відпочинок в Шенджині – ідеальний варіант для мандрівників, які віддають перевагу бюджетному, але від цього не менш цікавому і насиченому відпочинку. Рекомендуємо цей курорт любителям пляжного релаксу, незайманої природи, цінителям історичної та культурної спадщини.

Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію - фото 342982

Виноробня Чобо

Це сімейний бізнес, власники якого будуть раді показати туристам всі особливості виробництва вина і дати продегустувати різні сорти благородного напою, що є гордістю Албанії. Спочатку відвідувачів виноробні сім'ї Чобо знайомлять з самим виробництвом, а потім – з колекцією вин, де зберігаються пляшки з кожного року врожаю. Тут є і білі, і червоні вина, від багатства вибору просто розбігаються очі. Сам винний льох теж дуже мальовничий, з мозаїкою і стародавніми амфорами для зберігання.

Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію - фото 342983

Скадарське озеро

Це найбільше озеро всього Балканського півострова, розташоване водночас і в Албанії, і в Чорногорії. Скадарське озеро приваблює туристів своїми мальовничими берегами, багатим рослинним і тваринним світом, чистою водою і недоторканими природними зонами, які під охороною держави. Судноплавство на Скадарском озері розвинене добре, тому в подорож по ньому краще вирушити на судні.

Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію - фото 342984

Карстове джерело Блакитне око

Це джерело, розташоване на півдні Албанії, отримало таку назву з дуже простої причини – його води дійсно дивовижного блакитного кольору. Джерело Блакитне око сьогодні є частиною національного парку і захищається державою. Дістатися до джерела можна тільки пішки, пройшовши кілька кілометрів. Блакитне око може налякати туристів своєю незвіданою глибиною: воно здається буквально бездонним! Купатися не рекомендуємо – вода тут крижана і навіть спекотним літом не прогрівається вище 13 градусів.

Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію - фото 342986

Перевал Ллогара

Албанія – гірська країна, звісно ж, тут є дороги через численні гірські масиви. Гарною й вражаючою дорогою є перевал Ллогара, який розташований в національному парку Ллогара. Перетинаючи найвищу точку перевалу, а це 2018 метрів, Можна спостерігати неперевершені краєвиди на Албанську Рив'єру і, саме після закінчення перевалу, можна скупатися у водах Іонічного моря (з іншого боку Адріатичне море). Перевал Ллогара надзвичайно красивий. З нього можна побачити всю Албанську Рив'єру і навіть початок Греції.

Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію - фото 342987

Руїни Бутрінті

Вважаються справжньою перлиною Адріатичного узбережжя. Руїни, які свідчать про колишню велику славу міста, внесені до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1992 році. Вергілій вважав, що Бутрінті було зведене троянцями, але досі немає цьому доказів, хоча місцеві жителі все одно пишаються тим, що вони нащадки слави Трої. Раніше це місто було дуже великим і укріпленим, в ньому був своєрідний акрополь, руїни якого збереглися до наших днів.

Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію - фото 342988

Нижче акрополя видно руїни театру, що датуються III століттям до нашої ери, місцеві терми з мозаїками, стіна VI століття до нашої ери з грецькими написами і мозаїчними тваринами і птахами. Обов'язково варто відвідати тут храм Ескулапа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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