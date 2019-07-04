Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у мальовничій Чорногорії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Чорногорія – маленька, гостинна і напрочуд гарна країна. Піщано-галькові і скелясті пляжі з кришталево чистою водою, мальовничі морські бухти і унікальні озера, високі гори і глибокі каньйони, вузькі вулички старовинних міст і кріпосні стіни древніх фортифікаційних споруд. Кожен зможе знайти для себе щось цікаве!

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Бока-Которська затока

Перше почесне місце займає Бока-Которська затока, відома як найпівденніший і один з 10-ти найкрасивіших фіордів Європи. На берегах цієї мальовничої затоки є знамениті чорногорські міста Котор, Херцег-Нови, Тіват, Пераст і ще з десяток невеликих затишних містечок і селищ. Краще за все оглянути затоку і помилуватися прибережними пейзажами з катера. Наприклад, взяти одноденну екскурсію по Боко-Которській бухті.

Котор

Котор по праву вважається перлиною серед міст, що розкинулися на берегах Бока-Которської бухти. Його серце – Старе місто, на вузьких мощених вулицях якого постійно присутнє відчуття середньовіччя. Це відчуття тільки посилюється при погляді на фортечну стіну довжиною 4,5 кілометра і заввишки до 20 метрів, що оперізує місто по схилах гірського масиву Ловчен. Вінчає потужну лінію оборони на висоті 280 метрів над рівнем моря фортеця Святого Іоанна.

Національний парк озера Скутарі

Озеро Скутарі розташоване в так званій Зета-Ськадарській долині, яка частково належить муніципалітету міста Бар і частково муніципалітету Подгориці. Невимовне і багато в чому унікальне, розміром 391 км, Скутарі – найбільше озеро на Балканському півострові. Озеро знаходиться у 20-ти хвилинах їзди від Адріатичного моря, і потрапити до нього можна, проїжджаючи через недавно побудований тунель Созіна.

Будва

Будва – головний морський курорт регіону. У цьому місті Чорногорія постає у всій своїй красі і різноманітності. Старе місто було зруйноване землетрусом в 1979 році, проте наразі успішно відновлене. Тут є три музеї, церкви та фортеця, високі вали якої обрамляють центральну площу Старого міста. Повно прекрасних пляжів, оточених високими горами, – рай на землі. Головний пляж Будви називають ще царством гальки, він починається в 500 метрах на північ від пляжу Mogren.

Пляжі Чорногорії

У Чорногорії, на узбережжі Адріатики, розкинулося сто сімнадцять пляжів загальною довжиною сімдесят три кілометри. Тут можна зустріти піщані і кам'янисті пляжі. Деякі пляжні зони характеризуються зовсім крихітними розмірами. Це місця, де тільки можна зайти в море. Є пляжі, що займають величезну територію. Серед них слід виділити Слов'янський пляж у Будві протяжністю п'ять кілометрів. Гальково-піщаний пляж Буляріца – найдовший пляж Будванської Рів'єри, упорядкований для комфортного відпочинку туристів. Його протяжність становить 2,5 кілометра.

Мамула

Якщо хочеться усамітнення і свободи пересування, вирушайте на крихітний острівець Мамула біля входу в Которську затока, поки він ще безлюдний. Більшу частину острова займає фортеця, збудована в 1853 році австро-угорським генералом Лазарем Мамулою. Під час Другої Світової війни італійські фашисти влаштували тут концентраційний табір. Тепер же уряд, попри протести чорногорців, дало зелене світло реконструкції острова.

Каньйони річок Тара і Морача

Прилетіти до Чорногорії і не з’їздити подивитися каньйони, це майже те саме, що жодного разу не сходити на пляж. Тільки уявіть, як з раннього ранку і до пізнього вечора, більше 14 годин вас будуть возити по горах Чорногорії. За цей час ви об’їдете практично всю країну, побачите фантастичний, скелястий каньйон річки Морача та лісистий каньйон повноводної Тари, побачите міст Джурджевича, який вважається мало не візитною карткою Чорногорії.

Свєті Стефан і Свєті Нікола

Це більші острови з власними пляжами, багатою рослинністю, скелясто-піщаними берегами. Унікальних пам'яток тут немає, але сама територія дуже красива, доглянута, ідеально підходить для комфортного відпочинку, фотосесій і прогулянок.

Гори Проклетіє і долина гребанніє

Ще одне дике місце в Чорногорії, куди нещодавно дісталася цивілізація. Гори Проклетіє були проголошені національним парком у 2009 році, не отримуючи через це промоції, засобів, популярності серед масового туриста. Місце досі залишається напівдиким, цікавим для любителів трекінгу, природи, релаксу. Серед навислих грізних скель Проклетіє є кілька долин, де пасуться барани і корови.

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