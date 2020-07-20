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Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує

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куди поїхати у Херсонській області - фото 1
куди поїхати у Херсонській області

Херсонщина – справжня знахідка для туристів. Особливо для тих, хто не може всидіти на місці й хоче побачити якомога більше цікавих локацій. Розповідаємо про найкращі місця Херсонської області, куди варто поїхати сім'єю або з друзями цього літа.

Херсонські гори

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416628

Це не те, що ми можемо уявити, коли чуємо про гори. Це навіть краще, адже такого ви не бачили! Це не Карпати, не Кримські гори й не будь-які інші. Херсонщина, попри стереотипні уявлення, не є рівною місцевістю. Місцеві гори найкраще розглядати у два етапи, зверху і знизу. Спочатку варто помилуватися пейзажем на горі, а потім спуститися вниз до моря і там оцінити масштаби Херсонських гір. Місцеві гіди кажуть, що найкраще тут зустрічати світанок.

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Приозерне

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416629

У Херсонській області не одне рожеве озеро, тому можете відвідати те, яке до вас буде найближче. Такий колір вода отримує через вміст водоростей, які й фарбують її. Ще ці озера дуже солені, навіть солоніші за Мертве море в Ізраїлі. Будьте обережні, якщо маєте подряпини або рани на тілі – буде пекти. Також зауважте, що така концентрована солона вода може зіпсувати колір вашого одягу. Окрім цих незначних мінусів, переваги явно підкупають – цю воду вважають лікувальною. А ще вона підходить навіть для тих, хто не вміє плавати, адже тут мілко і вода добре тримає.

Виноробне господарство

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416630

Унікальна історична місцевість, яка найбільше припаде до душі поціновувачам хорошого вина, але й інших не залишить байдужими. Ви можете завітати сюди лише на екскурсію або ж зупинитися на кілька днів у справжньому замку. Що тут робити: екскурсії, дегустації, басейн, прогулянки та повна насолода краєвидами.

Зелені хутори Таврії

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416631

Якщо ви мандруєте з друзями або з партнером, то можете завітати сюди на повноцінний день, а якщо ви подорожуєте з дітьми, то це має бути обов'язковим пунктом у вашому маршруті. На цій локації розкинулися десятки хуторів, кожний з яких відповідає за якесь ремесло. Особливість у тому, що ви зможете не лише подивитися, як щось створюють, але й взяти участь у майстер-класі та виготовити власноруч якусь дрібничку. Тут є: катання на конях, Стрілецький хутір, Гарматний двір, травознавство, лялькарство, цирульня, музей українського побуту, вироби зі скла, музей черепиці, гончарство, виготовлення грошей України, лозоплетіння, аромотерапія, Медовий хутір, розпис пряників, ковальство, художній розпис, мотузкове містечко, миловаріння, виготовлення свічок та Хутір квасу.

Олешківські піски

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416632

Унікальна територія не тільки для України, але й для усієї Європи – справжня пустеля. Територія велика, не на 100% безпечна для звичайного туриста, тому місцеві гіди закликають не покладатися на власні сили, а все ж долучитися до екскурсії. Якщо ви ніколи не були у пустелі, то варто навідатися до Олешківських пісків, щоб відчути весь спектр емоції, які дарує таке диво природи.

Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю

Скадовськ

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416633

Скадовськ – це про відпочинок на морі. Тут є дельфінарій, аквапарк та досить дешеве житло у порівнянні з іншими курортами. Ви можете насолодитися цілодобовим купанням у морі та не витратити цілий статок. Також від Скадовська можна вирушити на екскурсії у наближені локації або ж відплисти на Джарилгач.

Острів Джарилгач

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416634

Острів Джарилгач для тих, хто шукає усамітнення та повного єднання з природою. Цей безлюдний острів у літній сезон все ж людний, про це туристи. На постійній основі ніхто тут не проживає. Протяжність острова більше ніж 40 км, тож якщо вам видасться, що тут багато людей, просто пройдіть далі й знайдете свою тиху місцину, де можна буде розкласти намет. Також ви тут можете зустріти місцеву фауну: кабанів, оленів, дельфінів. На острові є два джерела з питною водою і вам не доведеться щоразу вертатися на континент. Дорога у два напрямки обійдеться у 200 гривень.

Асканія-Нова

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416635

Заповідна зона, якою варто пишатися українцям, адже тут не лише утримують тварин у природних умовах, але й допомагають видам, які на межі вимирання, поповнювати їхню популяцію. Так вдалося врятувати вид коней Пржевальського. До слова, в Асканії-Нові є готель, у якому можна зупинитися на кілька днів, щоб встигнути усе роздивитися. Окрім оглядин зоопарку і дендропарку, є можливість вирушити машиною у справжнє сафарі, яке триває 2 години. Цікава інформація: на території Асканії-Нови є можливість придбати деякі види саджанців та тварин.

Озеро Генічеське (Рожеве)

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416636

Генічеське озеро – це те саме найбільше рожеве озеро, яке приваблює всіх туристів. Дехто їду сюди виключно з лікувальною або профілактичною метою, адже солена вода корисна для шкіри, а випари для легенів. Інші ж туристи полюбили це місце завдяки естетичному краєвиду, який забезпечує чудові світлини, якими можна хизуватися у соцмережах. Решта мандрівників просто не може оминути таку рідкісну місцину Херсонщини, аналогів якій немає в Україні, а у світі треба ще пошукати щось схоже.

Озеро Сиваш

Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує - фото 416638

Озеро Сиваш відоме завдяки своїм лікувальним грязям, косметичній блакитній глині та ропі. Це 200-кілометровий солений залив, який відділяє Кримський півострів від материка, тому клімат тут нагадує кримський. Ще це озеро часто називають Гнилим морем, адже дно встелене мулом, який подекуди досягає 5 метрів, але на березі вам хвилюватися не варто, адже всі заходи у воду пологі та мілкі.

До теми: ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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