Відому блогерку у Instagram спіймали на фальшивих фото з мандрів

Швецька блогерка Джоанна Олссон осоромилася перед підписниками.

"Фальшиві" фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram після поїздки в Париж.

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Вона похвалилася вдалою поїздкою, але її шанувальники помітили, що зображення дівчини на декількох фото "приклеєне" поверх пейзажів. На одному знімку її ноги не торкаються землі, а на другому навколо волосся видно білий контур.



Олссон заперечувала використання фотошопу, але після великого скандалу, на який звернули увагу світові таблоїди, зізналася. За словами блогерки, її знімки виявилися неякісними, тому вона використовувала графічний редактор. Тревел-блогер не має наміру видаляти "підроблені" знімки. Вона також зазначила, що отримує пропозиції з телеканалів, які хочуть поговорити з нею про фейкову подорож.

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