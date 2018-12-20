Комік спародіював голе фото Дженніфер Лопес

Англійський телеведучий знявся оголеним, прикривши інтимні місця сукнею-накидкою. Так співачка позувала для глянцю.

Англійський телеведучий і комік Алан Карр зробив пародію на відвертий знімок співачки Дженніфер Лопес.

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Чоловік роздягнувся для зйомки журналу Heat. Він повністю повторив нещодавній знімок Джей Ло. На фото оголений Карр прикрив інтимні місця зеленої накидкою. Також комік одягнув перуку і вибрав аналогічний фон для знімка.

Пародія на фото Дженніфер Лопес

У такому ж вигляді оголена Дженніфер Лопес знялася для глянцю InStyle. Пародія Карра викликала бурхливі обговорення в мережі. Деяким користувачам жарт сподобалася, інші вважають це фото коміка занадто відвертим і вульгарним.

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