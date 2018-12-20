Маколей Калкін повторив улюблені сцени з Сам удома: кумедне відео

38-річний актор Маколей Калкін, який зіграв головну роль у фільмі "Сам удома" знявся в рекламі голосового помічника Google, де повторив найяскравіші сцени з культової різдвяної комедії.

За сюжетом ролика під назвою Home Alone Again ("Знову сам вдома"), вже дорослий герой Маколея Калкіна знову залишається сам напередодні свята. Однак тепер з усіма проблемами Кевіну МакКалістеру допомагає впоратися голосовий помічник Google Assistant.

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Відзначимо, що всього за добу ролик зібрав понад п'ять мільйонів переглядів і сто тисяч лайків. Користувачі мережі назвали відеозапис найкращою рекламою за 2018 рік, зацініть і ви!

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