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Відомо, хто зіграє Ґріндельвальда у новій частині Фантастичних звірів

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Хто замінить Джонні Деппа у нових Фантастичних звірах - фото 1
Хто замінить Джонні Деппа у нових Фантастичних звірах

Студія Warner Bros. офіційно підтвердила участь Мадса Міккельсена у зйомках продовження франшизи "Фантастичні звірі". Данський актор, відомий за фільмом бондіани "Казино" Рояль" і серіалу "Ганнібал", замінить Джонні Деппа і зіграє чарівника Ґелерта Ґріндельвальда.

Чутки про призначення Міккельсена на роль з'явилися два тижні тому. Потім Мадс спростував їх в інтерв'ю онлайн-виданню IGN, зазначивши, однак, що він "чекає телефонного дзвінка".

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Нагадаємо, Warner Bros. попросила Джонні Деппа покинути проєкт відразу після того, як він програв судовий розгляд з The Sun. Британський таблоїд назвав його людиною, котра б'є дружину (йшлося про Ембер Херд).

Відомо, хто зіграє Ґріндельвальда у новій частині Фантастичних звірів - фото 436766
Мадс Міккельсен замінить Деппа у нових "Фантастичних звірах" / Фото getty images

Третя частина "Фантастичних звірів" повинна вийти у липні 2022 року. Також у фільмі з'являться Джуд Лоу, Едді Редмейн, Езра Міллер і Кетрін Вотерстон.

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