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Фанати Джонні Деппа вимагають прибрати Ембер Херд з Аквамена 2
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Після того, як Джонні Деппа відсторонили від зйомок у третій частині Фантастичних звірів, розсерджені шанувальники запустили петицію з вимогою прибрати Ембер Херд з Аквамена 2.
Петиція з вимогою прибрати Ембер Херд з акторського складу продовження популярного супергеройського фільму Аквамен зібрала понад 900 тис. підписів. Ембер Херд вперше з'явилася в ролі Мери, принцеси Ксебель, однією з мешканок підводного царства в фільмі Зака Снайдера Ліга справедливості 2017.
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Потім вона знову зіграла Меру у фільмі Аквамен (2018), в найпопулярнішому сьогодні фільмі про всесвіт DC. Ембер Херд заявлена для зйомок в продовженні Аквамена, яке вийде на екрани у 2022 році.
Нагадаємо, 2 листопада Верховний суд Лондона виніс рішення за позовом Джонні Деппа на користь британського таблоїда The Sun і Ембер Херд за публікацію, в якій голлівудського актора назвали "людиною, що вбиває жінку". Там було написано, що він багато разів застосовував насильство стосовно своєї колишньої дружини Ембер Херд. Таким чином, суд визнав Джонні Деппа винним в домашньому насильстві.
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