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Фанати Джонні Деппа вимагають прибрати Ембер Херд з Аквамена 2

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Ембер Херд - фото 1
Ембер Херд / shazoo

Після того, як Джонні Деппа відсторонили від зйомок у третій частині Фантастичних звірів, розсерджені шанувальники запустили петицію з вимогою прибрати Ембер Херд з Аквамена 2.

Петиція з вимогою прибрати Ембер Херд з акторського складу продовження популярного супергеройського фільму Аквамен зібрала понад 900 тис. підписів. Ембер Херд вперше з'явилася в ролі Мери, принцеси Ксебель, однією з мешканок підводного царства в фільмі Зака ​​Снайдера Ліга справедливості 2017.

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Потім вона знову зіграла Меру у фільмі Аквамен (2018), в найпопулярнішому сьогодні фільмі про всесвіт DC. Ембер Херд заявлена ​​для зйомок в продовженні Аквамена, яке вийде на екрани у 2022 році.

Нагадаємо, 2 листопада Верховний суд Лондона виніс рішення за позовом Джонні Деппа на користь британського таблоїда The Sun і Ембер Херд за публікацію, в якій голлівудського актора назвали "людиною, що вбиває жінку". Там було написано, що він багато разів застосовував насильство стосовно своєї колишньої дружини Ембер Херд. Таким чином, суд визнав Джонні Деппа винним в домашньому насильстві.

Фанати Джонні Деппа вимагають прибрати Ембер Херд з Аквамена 2 - фото 434880

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Джерело: screenrant
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