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Відомо, хто може замінити Джонні Деппа в третій частині Фантастичних звірів

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Джонні Деппа може замінити данський актор - фото 1
Джонні Деппа може замінити данський актор

Зірка серіалів "Ганнібал" і "Доктор Стрендж" Мадс Міккельсен може зіграти Ґріндельвальда після виходу з проєкту Джонні Деппа. Про це повідомляють Deadline і Variety з посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, переговори з данським актором перебувають на початковій стадії. Deadline зазначає, що Міккельсена на цю роль запропонував Девід Єйтс, який також працював над першими двома фільмами франшизи.

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Відомо, хто може замінити Джонні Деппа в третій частині Фантастичних звірів - фото 434599

Мадс Міккельсон може замінити Джонні Деппа у Фантастичних звірах 3 / Фото gettyimages

Нагадаємо, що Warner Bros. попросила Джонні Деппа відмовитися від ролі Ґріндельвальда після того, як він програв позов про наклеп до таблоїда The Sun. Актор встиг знятися лише в одній сцені майбутнього фільму, проте за умовами контракту отримає весь восьмизначний гонорар.

Шанувальники Джонні Деппа не готові змиритися з його відходом з "Фантастичних звірів". Вони запустили петицію з вимогою повернути йому роль. Звернення підписали вже майже 146 тисяч людей.

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Джерело: Variety
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