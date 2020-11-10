ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора

Хоч вечір восени й настає значно швидше, але це не причина сумувати та проводити його наодинці з собою. Тому зібрали кілька атмосферних та затишних фільмів, які дозволять насолодитись цим листопадом сповна.

Останнє кохання містера Моргана

Оригінальна назва мовою фільму: Mr. Morgan's Last Love

Жанр: драма, комедія

Країна: США, Франція, Бельгія

Режисер: Сандра Неттлбек

У головних ролях: Майкл Кейн, Клеманс Поезі, Джастін Кірк

Тривалість: 116 хв.

Рік: 2013

Дуже атмосферна стрічка розповідає про американського професора Метью Моргана, який мешкає та працює у Парижі. Він викладає філософію, але давно вже втратив власний сенс життя. Раніше він мріяв провести старість саме у столиці Франції разом зі своєю коханою, але вона померла. Тож тепер його дні сірі та мало відрізняються. Але все змінює знайомство з молодою викладачкою танців.

Останнє кохання містера Моргана, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Посмішка Мони Лізи

Оригінальна назва мовою фільму: Mona Lisa Smile

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Майк Ньюел

У головних ролях: Джулія Робертс, Джулія Стайлс, Кірстен Данст, Меггі Джилленхол

Тривалість: 117 хв.

Рік: 2003

Сюжет фільму розповідає про Каліфорнію 1950-х, коли студентка Кетрін Вотсон зуміла отримати посаду викладачки з історії мистецтв у престижному Коледжі Веллсі. Вона має сучасні погляди на життя та справді обожнює мистецтво. Тому не дивно, що на своїх заняттях вона знайомить дівчат не тільки з прекрасним, а й з доволі складним місце жінок у тодішньому суспільстві. У консервативній школі Кетрін надихає студенток більше вірити у себе та боротись за власні бажання.

Посмішка Мони Лізи, дивитись трейлер фільму онлайн:

Осінь у Нью-Йорку

Оригінальна назва мовою фільму: Autumn In New York

Жанр: мелодрама, романтика

Країна: США

Режисер: Джоан Чень

У головних ролях: Річард Гір, Вайнона Райдер

Тривалість: 101 хв.

Рік: 2000

48-річний Вілл Кін має не лише ресторан у Нью-Йорку, а й неймовірну харизму, яка допомагає йому завжди купатись в увазі жінок. Якось під час прогулянки парком він помічає молоду Шарлотту Філдинг, а вже ввечері зустрічає її у власному ресторані, де дівчина святкує сій 22 день народження. Хоч у них і доволі велика різниця у віці, але Вілла це не зупиняє, тож він починає нову історію кохання. Але це триває аж до тієї миті, поки чоловік не дізнається, що Шарлотта невиліковно хвора.

Осінь у Нью-Йорку, дивитись трейлер фільму онлайн:

Залягти на дно в Брюгге

Оригінальна назва мовою фільму: In Bruges

Жанр: комедія, кримінал, драма

Країна: США

Режисер: Мартін МакДонах

У головних ролях: Колін Фарел, Брендан Глісон, Рейф Файнс

Тривалість: 107 хв.

Рік: 2008

Життя злочинців сповнене труднощів, тому коли шахраї Кен та Рей провалюють завдання у Лондоні, то отримують наказ залягти на дно у бельгійському містечку Брюгге. Інша країна і крихітне місто не надто подобаються їм спершу, але й тут можна знайти розваги. Принаймні, до того моменту, коли Кен отримує наказ позбутись свого напарника.

Залягти на дно в Брюгге, дивитись трейлер фільму онлайн:

Річард говорить "Прощавай"

Оригінальна назва мовою фільму: The Professor

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Вейн Робертс

У головних ролях: Джонні Депп, Зої Дойч, Рон Лівінгстон

Тривалість: 90 хв.

Рік: 2018

Розумний та поважний професор Річард в один момент розуміє, що його життя зовсім не так, яким би він хотів його бачити. І це розуміння його при носить сумна звістка про те, що у нього рак і жити залишилось не так багато часу. Тож він вирішує розпрощатись з усіма правилами та обмеженнями, а також змінити вигляд навчального процесу.

Річард говорить "Прощавай", дивитись трейлер фільму онлайн:

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