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Відомий порноактор вирішив почати політичну кар'єру

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Хуан Мелес - фото 1
Хуан Мелес / headtopics

Зірка фільмів для дорослих – 42-річний одружений гей Хуан Мелес балотується до міської ради американського Вільтон-Менорса.

Порноактор Хуан Мелес, більш відомий як Антоніо Бьяджі (його творчий псевдонім), не приховує того факту, що він гей. Однак він упевнений, що це ніяк не завадить почати йому політичну кар'єру.

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Так, видання Miami New Times повідомило про те, що Хуан вирішив змінити рід своєї професійної діяльності: закінчити кар'єру порноактора і спробувати свої сили в політиці. Відомо, що він може стати членом міської ради однієї з неофіційних ЛГБТ-столиць США в місті Вільтон-Менорса.

"Порноакторам платять за те, щоб вони розважали вас і втілювали в життя ваші фантазії. Коли вони не знімаються у фільмах, вони живуть таким же життям, як і інші люди", – резюмував Мелес. Також він закликав проголосувати за нього тих, хто втомився від брехні та лицемірства. Варто відзначити, що Антоніо Бьяджі є одним з найпопулярніших акторів на порталі PornHub. На його сторінку підписалося більше 25 тисяч людей, а ролики з його участю набрали більше 44 мільйонів переглядів.

Відомий порноактор вирішив почати політичну кар'єру - фото 432813

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Джерело: miaminewtimes
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