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Порнозірка Лада Роудс поділилась порадами для хорошого сексу (18+)
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Популярна зірка фільмів для дорослих Лана Роудс розповіла про свої сексуальні уподобання, а також просту пораду, як урізноманітнити сексуальне життя.
24-річна американська порноакторка Лана Роудс стала зіркою подкасту "Call Her Daddy", де зізналась ведучій Алекс Купер, що полюбляє у ліжку і як зробити секс яскравішим.
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Амар Мепл (справжнє ім'я Лани Роудс) розповіла, що має доволі прості інтимні уподобання, адже у житті обирає саме місіонерську позицію.
"Я доволі "традиційна" – люблю місіонерську. Принаймні, це найкраще для мене з хлопцем", – поділилась дівчина. Вона додала, що розбавляє цю базову позицію тим, що наближає стегна свого бойфренда до себе, що робить заняття любов'ю ще приємнішими. У ключовий момент вона намагається максимально притягнути до себе партнера, щоб відчувати кожен його рух.
Якщо цієї простої поради вам замало, то секс-експерт Аннабель Найт також має кілька лайфхаків, як зробити навіть класичну позу особливою. Про це вона розповіла в інтерв'ю Daily Star.
Додавайте іграшки. Коли чоловік зверху, то буває складно дістатись до найчутливіших частин тіла партнера. Тож зміна положення та додавання вібратора дозволяє спростити стимуляцію клітора, що збільшує шанси на оргазм.
Порція фетишів. Зважаючи на те, що місіонерська позиція не вимагає надмірних зусиль чи гнучкості, вона дає чимало можливостей для експериментів. Приміром, можна розкрити свого внутрішнього Крістіана Грея та прихопити кілька аксесуарів, приміром, наручники та пов'язку на очі. Це точно змусить переживати кожен дотик ще емоційніше.
"Брудні розмови". Хоч їх частенько недооцінюють, але цю пораду варто обговорити з партнером. Можна пошепки розповісти про свої найбрудніші мрії чи просто цікаві інтимні думки. Навіть звичайні зітхання та стогін на вушко можуть ще більше збуджувати.
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