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Відомий британський співак прилетів до Києва: з'явився перший знімок

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Співак Девід Крейг - фото 1
Співак Девід Крейг / Instagram

Британський виконавець Девід Крейг відразу опублікував на своїй сторінці у Instagram знімок засніженого Києва.

Культовий британський виконавець Девід Крейг прилетів до Києва і відразу ж надихнувся українською столицею. Артист дасть концерт увечері 16 грудня в клубі Stereo Plaza.

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Британець з задоволенням дав інтерв'ю українським журналістам, а з'явився перед ЗМІ співак весь в чорному. Як тільки Крейг прилетів до Києва – відразу ж запостив фото засніженій української столиці в своєму Instagram.

"Прекрасний Київ", – лаконічно підписав співак фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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