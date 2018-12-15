Хайді Клум опублікувала пікантний знімок з моделлю Жизель Бундхен

Супермодель і екс-ангел відомого бренду Victoria's Secret Хайді Клум в черговий раз порадувала шанувальників новим знімком. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель Хайді Клум оприлюднила загальне селфі з моделлю Жизель Бундхен. На фото видно, як Жизель і Хайді позують в ліжку, а Бундхен тримає в руці автобіографічну книгу "Уроки: мій шлях до осмисленого життя".

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Варто зазначити, що у книзі супермодель розповіла про дуже відверті речі: суїцидальні думки, панічні атаки і депресії, пов'язані з материнством і вимушеним переїздом за чоловіком в Бостон, пластика грудей і неприємні сюрпризи від улюбленого.

"Казки на ніч", – підписала фото Хайді Клум. Ну а шанувальники тут же "засипали" дівчат компліментами.

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