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Фантастична TAYANNA та гола пародія на Олю Полякову: огляд Instagram (18+)
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Почнемо зі співачки TAYANNA, котра цього тижня звела з розуму своїх підписників відвертою сукнею. Не дивно, що її відразу засипали компліментами та не нехтували використанням словосполучення "фантастична жінка" (якщо ви не знаєте, але нещодавно вона випустила кліп на однойменну композицію).
Повз це фото ми просто не могли пройти, адже так Олю Полякову ще не пародіювали. До слова, зліва телеведучий, і віднедавна блогер Олександр Педан ;)
Наталя Могилевська цього тижня розповіла, що була на зйомках "Ліги сміх". Співачка у своєму пості зазначила, що півночі сміялася, тому що неможливо було стримати своїх емоцій. Але основним є не те! Вона спитала у своїх підписників, чи варто їй іти тренером на "Лігу сміху". А як вважаєте ви?
Співачка ONUKA цього тижня показала, як виглядає справжня любов. Дивіться, яка вона мила!
Суддя проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова поділилася зі своїми підписниками милим і затишним зимовим фото. Ми маємо підозру, що ви теж почали готуватися до новорічних свят, правда ж?
А ми. не перестаємо ділитися милими світлинами співачки Джамали та її маленького синочка. Дивіться, яка вона щаслива матуся :)
Такою ви Катерину Кухар ще не бачили. Сама ж балерина жартома написала: "Всі люди як люди, а я – ялинкова прикраса". Щоправда, нам вона більше нагадує П'єро з мультфільма про Буратіно ;)
На днях у надзвичайно позитивної телеведучої та співачки Олі Цибульської був день народження, з чим ми її і вітаємо. Крім того, вона виклала у мережу миле фото зі Львова, яке, чомусь, з геолокацією Київ. Саме на це й звернули увагу її уважні підписники, які не полінувалися привітати улюблену співачку зі святом.
Барбадоська співачка Rihanna поділилася в мережі спокусливими світлинами, які не залишили байдужими нікого. Крім того, складно не зауважити, наскільки схудла Рі-Рі.
Повз це фото теж було складно пройти, адже модель plus-size Ешлі Грем знялася для глянцевого журналу V Magazine у надзвичайно відвертому образі!
Розкішна співачка Злата Огнєвіч у своєму Instagram поділилась новим фото та розповіла, коли фанатам чекати на її новий альбом "Грані". Мова йде про переддень Святого Миколая – 18 грудня! З нетерпінням чекаємо на реліз.
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