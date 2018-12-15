Фантастична TAYANNA та гола пародія на Олю Полякову: огляд Instagram (18+)

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо зі співачки TAYANNA, котра цього тижня звела з розуму своїх підписників відвертою сукнею. Не дивно, що її відразу засипали компліментами та не нехтували використанням словосполучення "фантастична жінка" (якщо ви не знаєте, але нещодавно вона випустила кліп на однойменну композицію).

TAYANNA похизувалася розкішним образом

Повз це фото ми просто не могли пройти, адже так Олю Полякову ще не пародіювали. До слова, зліва телеведучий, і віднедавна блогер Олександр Педан ;)

Олександр Педан зробив пародію на Олю Полякову

Наталя Могилевська цього тижня розповіла, що була на зйомках "Ліги сміх". Співачка у своєму пості зазначила, що півночі сміялася, тому що неможливо було стримати своїх емоцій. Але основним є не те! Вона спитала у своїх підписників, чи варто їй іти тренером на "Лігу сміху". А як вважаєте ви?

Могилевська задумалася над тренерством у Лізі сміху

Співачка ONUKA цього тижня показала, як виглядає справжня любов. Дивіться, яка вона мила!

ONUKA показала справжню любов

Суддя проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова поділилася зі своїми підписниками милим і затишним зимовим фото. Ми маємо підозру, що ви теж почали готуватися до новорічних свят, правда ж?

Тетяна Литвинова вже готова до Нового року

А ми. не перестаємо ділитися милими світлинами співачки Джамали та її маленького синочка. Дивіться, яка вона щаслива матуся :)

Джамала поділилася світлиною з синочком

Такою ви Катерину Кухар ще не бачили. Сама ж балерина жартома написала: "Всі люди як люди, а я – ялинкова прикраса". Щоправда, нам вона більше нагадує П'єро з мультфільма про Буратіно ;)

Катерина Кухар перетворилася на ялинкову прикрасу

На днях у надзвичайно позитивної телеведучої та співачки Олі Цибульської був день народження, з чим ми її і вітаємо. Крім того, вона виклала у мережу миле фото зі Львова, яке, чомусь, з геолокацією Київ. Саме на це й звернули увагу її уважні підписники, які не полінувалися привітати улюблену співачку зі святом.

На днях Оля Цибульська святкувала день народження

Барбадоська співачка Rihanna поділилася в мережі спокусливими світлинами, які не залишили байдужими нікого. Крім того, складно не зауважити, наскільки схудла Рі-Рі.

Rihanna вразила своєю ідеальною фізичною формою

Повз це фото теж було складно пройти, адже модель plus-size Ешлі Грем знялася для глянцевого журналу V Magazine у надзвичайно відвертому образі!

Ешлі Грем знялася у відвертій фотосесії

Розкішна співачка Злата Огнєвіч у своєму Instagram поділилась новим фото та розповіла, коли фанатам чекати на її новий альбом "Грані". Мова йде про переддень Святого Миколая – 18 грудня! З нетерпінням чекаємо на реліз.

Злата Огнєвіч розповіла, коли чекати на новий альбом Грані

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