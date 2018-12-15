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Фантастична TAYANNA та гола пародія на Олю Полякову: огляд Instagram (18+)

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Оля Полякова показала голу пародію на себе - фото 1
Оля Полякова показала голу пародію на себе

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

Вам сподобається: Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня

Почнемо зі співачки TAYANNA, котра цього тижня звела з розуму своїх підписників відвертою сукнею. Не дивно, що її відразу засипали компліментами та не нехтували використанням словосполучення "фантастична жінка" (якщо ви не знаєте, але нещодавно вона випустила кліп на однойменну композицію).

TAYANNA похизувалася розкішним образом - фото 295236
TAYANNA похизувалася розкішним образом

Повз це фото ми просто не могли пройти, адже так Олю Полякову ще не пародіювали. До слова, зліва телеведучий, і віднедавна блогер Олександр Педан ;)

Олександр Педан зробив пародію на Олю Полякову - фото 295237
Олександр Педан зробив пародію на Олю Полякову

Наталя Могилевська цього тижня розповіла, що була на зйомках "Ліги сміх". Співачка у своєму пості зазначила, що півночі сміялася, тому що неможливо було стримати своїх емоцій. Але основним є не те! Вона спитала у своїх підписників, чи варто їй іти тренером на "Лігу сміху". А як вважаєте ви?

Могилевська задумалася над тренерством у Лізі сміху - фото 295238
Могилевська задумалася над тренерством у Лізі сміху

Співачка ONUKA цього тижня показала, як виглядає справжня любов. Дивіться, яка вона мила!

ONUKA показала справжню любов - фото 295239
ONUKA показала справжню любов

Суддя проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова поділилася зі своїми підписниками милим і затишним зимовим фото. Ми маємо підозру, що ви теж почали готуватися до новорічних свят, правда ж?

Тетяна Литвинова вже готова до Нового року - фото 295240
Тетяна Литвинова вже готова до Нового року

А ми. не перестаємо ділитися милими світлинами співачки Джамали та її маленького синочка. Дивіться, яка вона щаслива матуся :)

Джамала поділилася світлиною з синочком - фото 295241
Джамала поділилася світлиною з синочком

Такою ви Катерину Кухар ще не бачили. Сама ж балерина жартома написала: "Всі люди як люди, а я – ялинкова прикраса". Щоправда, нам вона більше нагадує П'єро з мультфільма про Буратіно ;)

Катерина Кухар перетворилася на ялинкову прикрасу - фото 295242
Катерина Кухар перетворилася на ялинкову прикрасу

На днях у надзвичайно позитивної телеведучої та співачки Олі Цибульської був день народження, з чим ми її і вітаємо. Крім того, вона виклала у мережу миле фото зі Львова, яке, чомусь, з геолокацією Київ. Саме на це й звернули увагу її уважні підписники, які не полінувалися привітати улюблену співачку зі святом.

На днях Оля Цибульська святкувала день народження - фото 295244
На днях Оля Цибульська святкувала день народження

Барбадоська співачка Rihanna поділилася в мережі спокусливими світлинами, які не залишили байдужими нікого. Крім того, складно не зауважити, наскільки схудла Рі-Рі.

Rihanna вразила своєю ідеальною фізичною формою - фото 295246
Rihanna вразила своєю ідеальною фізичною формою

Повз це фото теж було складно пройти, адже модель plus-size Ешлі Грем знялася для глянцевого журналу V Magazine у надзвичайно відвертому образі!

Ешлі Грем знялася у відвертій фотосесії - фото 295248
Ешлі Грем знялася у відвертій фотосесії

Розкішна співачка Злата Огнєвіч у своєму Instagram поділилась новим фото та розповіла, коли фанатам чекати на її новий альбом "Грані". Мова йде про переддень Святого Миколая – 18 грудня! З нетерпінням чекаємо на реліз.

Злата Огнєвіч розповіла, коли чекати на новий альбом Грані - фото 295251
Злата Огнєвіч розповіла, коли чекати на новий альбом Грані

Готуйтесь заздалегідь: Подарунки на Новий рік 2019 дівчині: найкращі ідеї, що подарувати коханій

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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