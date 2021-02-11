Відомий американський репер шокував фанатів збільшенням грудей: фото (18+)

Шанувальники реп-виконавиця здивовані і не можуть зрозуміти, чи зробив Lil Nas X мамопластику, або ж це образ для кліпу.

Американський репер Монтеро Ламар Хілл, відомий як Lil Nas X, опублікував знімки, на яких показав великі груди, прикривши соски смайликами. "Мені стало нудно, і я купив сіськи. Що думаєте, хлопці?", – підписав публікацію в Twitter 21-річний виконавець.

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got bored so i bought titties.

what u guys think? pic.twitter.com/dgvVWdpK23 — nope (@LilNasX) February 7, 2021

Шанувальники артиста шоковані його вчинком і не знають, чи реально він зробив собі пластичну операцію, чи це накладні груди для образу в новому кліпі. Пізніше він опублікував відео, яким ще більше спантеличив фанатів.

Нагадаємо, Lil Nas X став популярним після випуску синглу Old Town Road, який досяг вірусної популярності в рамках Yeehaw Challenge в TikTok.

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