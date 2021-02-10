Володимир Остапчук без комплексів показав своє голе фото, але підписники не оцінили

Український шоумен та ведучий проєкту "Маска" Володимир Остапчук зараз відпочиває з дружиною Христиною на Мальдівах. Там зірка телеекранів повністю розслабився і насолоджується сонцем без одягу.

Так, на своїй сторінці в Instagram Володимир Остапчук опублікував дуже пікантне фото, де він постав повністю голим. На знімку чоловік стоїть на тлі Індійського океану. На ньому тільки сонцезахисні окуляри. А інтимне місце прикрила дружина за допомогою ківі і відповідного ракурсу.

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"А який ти фрукт? Пиши в коментах свій улюблений", – підписав кадр шоумен.

У коментарях думки підписників з приводу фото розділилися. Деякі юзери вважають, що такі знімки публічній людині показувати не потрібно, а інші впевнені, що це "саме то".

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