Телеведуча у прямому ефірі завела глядачів танцем сідниць

Популярна британська телеведуча Шарлотт Хокінс виконала танець сідниць у прямому ефірі, чим здивувала глядачів ранкового шоу Good Morning Britain на телеканалі ITV, а також своїх колег. Фрагмент випуску зірка опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

На початку шоу співведучий Пірс Морган розповів, що він переглянув ролики в соцмережі TikTok, в яких користувачі танцювали під головну музичну тему їхньої телепередачі.

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"Мені здається, що ні один з постів нас не вразив", – зазначив шоумен.

Хокінс заявила, що має намір сама зробити подібний ролик, після чого вийшла в центр студії і почала танцювати тверк. "Бог ти мій!" – здивовано відреагував Морган. Він підбадьорив Хокінс, а співробітники в студії розсміялися.

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