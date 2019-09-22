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Відома українська реперка alyona alyona отримала міжнародну музичну премію

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Реперка alyona alyona - фото 1
Реперка alyona alyona

Популярна українська реперка alyona alyona стала переможницею премії Anchor award, яку щорічно присуджують найбільш багатообіцяючому новому артисту. Церемонія нагородження проходила в Німеччині.

Так, реп-виконавиця Alyona Alyona отримала в Німеччині міжнародну нагороду Anchor award. Талановиту артистку, яку уже називають сенсацією українського репу, відзначили за "масивний, динамічний драйв" і популярність, яку вона здобула у світі всього за рік з початку кар'єри.

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Крім Alyona Alyona номінантами премії були британська R&B-співачка Celeste, її земляки інді-рокери Drahla, інді і соул-дует з Нідерландів Feng Suave, норвезька поп-виконавиця Moyka і інді-рок-квартет The Hormones з Китаю.

Anchor – міжнародна музична премія, яка вручається найбільш перспективним молодим талантам. З 2016 нагородження проходять щорічно у вересні під час міжнародного фестивалю Reeperbahn Festival в Гамбурзі. Шістьох номінантів з різних країн світу вибирає рада музичних фахівців, а переможця визначає журі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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