Відома супермодель показала звабливу фігуру в білизні (18+)

Популярна модель Роузі Хантінгтон-Вайтлі привернула увагу шанувальників серією ефектних знімків у спідній білизні. Англійка похизувалась стрункою фігурою, викликавши справжній захват.

32-річна англійська супермодель та ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі встигає не лише займатись вихованням маленького сина разом з коханим Джейсоном Стетхемом, а й активно працює над власною кар'єрою. Білявка не лише представляє білизну VS, а й створила власну лінійку спільно з брендом M&S. Фото з особливим вбранням для жінок Роузі поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників.

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Звісно ж, найкраще рекламувати власну продукцію на собі, що й зробила англійка. Ефекту не довелось довго чекати, адже фанати засипали зірку компліментами, а частина ринулась за новою колекцією білизни.

Джерело всіх фото: instagram.com/rosiehw

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