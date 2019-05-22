Брітні Спірс у коротких шортах готується до літа (відео)

Популярна співачка Брітні Спірс повернулась до звичайного життя і вирішила активно попрацювати над собою до літа. Білявка показала відео своїх тренувань у коротенькому топі та шортах.

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс, вочевидь, оговталась від жахливого стану, у якому була через стан здоров'я батька. Зірка провела доволі довгий час у клініці, звідки виходила лише на свята. А нещодавно Брітні почала активніше ділитись з фанатами тим, що з нею відбувається і чим вона займається. Відповідні дописи з'являються на офіційному профілі співачки в соцмережі Instagram, де у неї понад 21 млн підписників.

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Хай там як, але Брітні не збирається починати пляжний сезон без купальників, тому активно працює над тим, щоб бути у формі. А недавнє відео з тренуваннями лише підтверджує це. Щоправда, фани відзначили, що білявка виглядає чудово у коротесеньких шортах та топі і без щоденних навантажень.

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