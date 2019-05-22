Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Брітні Спірс у коротких шортах готується до літа (відео)

  • 37
Брітні Спірс похизувалась фігурою - фото 1
Брітні Спірс похизувалась фігурою / @fiacuzziphotography

Популярна співачка Брітні Спірс повернулась до звичайного життя і вирішила активно попрацювати над собою до літа. Білявка показала відео своїх тренувань у коротенькому топі та шортах.

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс, вочевидь, оговталась від жахливого стану, у якому була через стан здоров'я батька. Зірка провела доволі довгий час у клініці, звідки виходила лише на свята. А нещодавно Брітні почала активніше ділитись з фанатами тим, що з нею відбувається і чим вона займається. Відповідні дописи з'являються на офіційному профілі співачки в соцмережі Instagram, де у неї понад 21 млн підписників.

І ще: Модель plus size показала фігуру у відвертому вбранні

Хай там як, але Брітні не збирається починати пляжний сезон без купальників, тому активно працює над тим, щоб бути у формі. А недавнє відео з тренуваннями лише підтверджує це. Щоправда, фани відзначили, що білявка виглядає чудово у коротесеньких шортах та топі і без щоденних навантажень.

Читайте також: Селін Діон повторила сцену з Титаніка: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019
  • 19 травня, 03:16
  • 513
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 686
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • 18 травня, 15:50
  • 176
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз