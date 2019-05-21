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Модель plus size показала фігуру у відвертому вбранні

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Ешлі блищала в сексуальному, але при цьому шалено елегантному вбранні - фото 1
Ешлі блищала в сексуальному, але при цьому шалено елегантному вбранні / spletnik

Відома модель Ешлі Грем вкотре довела, що не соромиться своїх апетитних форм. На одному зі світських заходів вона з'явилася у досить відвертому вбранні.

Ешлі Грем, та сама, що рекламувала білизну для повних, а також була обличчям Mango і H&M, знову змусила говорити про себе весь світ.

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На світському заході в Нью-Йорку вона блищала в сексуальному, але при цьому шалено елегантному вбранні. Супермодель, для якої нічого не варто вийти на подіум в одній лише білизні, здається, не соромиться її демонструвати і в житті. На червоній доріжці Ешлі блищала у відвертій сукні, оголивши свої спокусливі принади. Модель із задоволенням продемонструвала публіці свої довгі ноги.

Модель plus size показала фігуру у відвертому вбранні - фото 329234

Модель plus size показала фігуру у відвертому вбранні - фото 329235

Днями Ешлі Грем здивувала прихильників незвичайним образом. Красуня показала, як можна виглядати стильно лише у джинсовій сорочці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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