Модель plus size показала фігуру у відвертому вбранні

Ешлі блищала в сексуальному, але при цьому шалено елегантному вбранні / spletnik

Відома модель Ешлі Грем вкотре довела, що не соромиться своїх апетитних форм. На одному зі світських заходів вона з'явилася у досить відвертому вбранні.

Ешлі Грем, та сама, що рекламувала білизну для повних, а також була обличчям Mango і H&M, знову змусила говорити про себе весь світ.

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На світському заході в Нью-Йорку вона блищала в сексуальному, але при цьому шалено елегантному вбранні. Супермодель, для якої нічого не варто вийти на подіум в одній лише білизні, здається, не соромиться її демонструвати і в житті. На червоній доріжці Ешлі блищала у відвертій сукні, оголивши свої спокусливі принади. Модель із задоволенням продемонструвала публіці свої довгі ноги.

Днями Ешлі Грем здивувала прихильників незвичайним образом. Красуня показала, як можна виглядати стильно лише у джинсовій сорочці.

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