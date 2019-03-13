Відома супермодель підкорила мережу образом в стилі ретро

Популярна модель Белла Хадід знялася в новій незвичайній фотосесії в стилі актрис початку кінематографії. Кадри зі зйомки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Хадід позувала в сукні з корсетом металевого кольору і пишною світлої спідницею. У неї на плечах накидка з світло-рожевого шифону. На кадрах модель випускає сигаретний дим і тримає в роті відкриту шпильку.

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Також красуня позує з короткою стрижкою і закрученими локонами. У неї тонка смужка брів і чорні довгі стрілки на очах. Також чітко виділений контур губ.

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