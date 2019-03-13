Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Відома супермодель підкорила мережу образом в стилі ретро

  • 26
Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Популярна модель Белла Хадід знялася в новій незвичайній фотосесії в стилі актрис початку кінематографії. Кадри зі зйомки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Хадід позувала в сукні з корсетом металевого кольору і пишною світлої спідницею. У неї на плечах накидка з світло-рожевого шифону. На кадрах модель випускає сигаретний дим і тримає в роті відкриту шпильку.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)

Також красуня позує з короткою стрижкою і закрученими локонами. У неї тонка смужка брів і чорні довгі стрілки на очах. Також чітко виділений контур губ.

Читайте також: Джаред Лето заінтригував шанувальників гламурним образом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
  • 08 березня, 14:14
  • 466
Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років
  • Вчора, 16:15
  • 252
Гороскоп на 13 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:00
  • 737
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз