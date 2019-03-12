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Джаред Лето заінтригував шанувальників гламурним образом

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Джаред Лето заінтригував шанувальників гламурним образом - фото 1

Відомо, що актор Джаред Лето виконає роль антигероя в кінокоміксі "Морбіус" про вампірів. Він навіть ділився кадрами зі знімального майданчика, проте залишив інтригу і не розкрив деталі, як же виглядатиме його персонаж. А новий елегантний і стриманий образ актора розбурхав уяву його шанувальників.

Цікавості шанувальників не було меж і вони раз у раз писали кумиру в соцмережах з проханням відкрити таємницю, і опублікувати хоча б одне фото в гримі.

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Артист, за умовами контракту, не має права розголошувати інформацію про зйомки блокбастера тому, щоб потішити своїх шанувальників, він опублікував фото в своєму акаунті в Instagram у вигляді, схожому на вампірський, зазначивши, що зйомка проходила для глянцевого журналу Numéro magazine.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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