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Ранковий ангел: модель Стелла Максвелл показала сонячні фото у ліжку

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Стелла Максвелл топлес - фото 1
Стелла Максвелл топлес / Astellamaxwell

Популярна модель Стелла Максвелл розбурхала фанатів новими ранковими фото. Ця дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.

30-річна новозеландська та британська модель і ангел Victoria's Secret Стелла Максвел не тільки активно займається власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою з яскравою зовнішністю стежать понад 5,3 млн користувачів. Хоча Стелла і не кожного дня публікує нові кадри своїх буднів, однак кожен її допис викликає справжній шквал коментарів та компліментів.

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Так трапилось і зі свіжими фото від білявки, на яких вона позує у вранішніх променях сонця на ліжку. Звісно ж, не обійшлось і без крихти пікантності, адже на всіх знімках Максвелл топлес.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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