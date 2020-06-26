Відома plus-size блогерка намагалася повторити танець на пілоні: курйозне відео

Популярна австралійська блогерка Селеста Барбер спробувала повторити пікантний танець на пілоні. Ролик з пародією з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Спочатку на кадрах з'являється британська співачка і танцівниця FKA twigs. Дівчина виконує танець на жердині у світло-коричневому комплекті білизни.

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Потім на відео постає Барбер. Блогерка в купальнику персикового кольору, тримається руками за жердину, ледь відриваючи ступні від підлоги. В кінці ролика зірка мережі кличе на допомогу.

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