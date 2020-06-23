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Пишногруда модель зробила шкіряний корсет, який став хітом продажів

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Пишногруда модель зробила шкіряний корсет, який став хітом продажів - фото 1

Модель знялася в топі-корсеті зі штучної шкіри і зробила його хітом продажів. Пікантні знімки красуні в шкіряному наряді викликали фурор у мережі.

Манекенниця модного бренду Fashion Nova Ешлі Ілен позувала для реклами корсета з екошкіри. Чорний облягаючий наряд Rude Girl Faux Leather Halter Top зашнуровується стрічками на грудях.

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У рекламі дівчина доповнила наряд джинсами з високою посадкою, хвилястим розпущеним волоссям і яскравим макіяжем. В результаті всі екземпляри топа у всіх розмірах розкупили на офіційному сайті за ціною у 48 фунтів.

Пишногруда модель зробила шкіряний корсет, який став хітом продажів - фото 411678

Пишногруда модель зробила шкіряний корсет, який став хітом продажів - фото 411679

Пишногруда модель зробила шкіряний корсет, який став хітом продажів - фото 411680

Пишногруда модель зробила шкіряний корсет, який став хітом продажів - фото 411681

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Джерело: dailystar
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