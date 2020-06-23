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51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+)
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Данська супермодель 51-річна Хелен Крістенсен знялася у відвертій фотосесії для іспанської версії видання Harper's Bazaar. Сексуальними кадрами красуня поділилася в Instagram.
Так, Хелен Крістенсен знялася у декількох сміливих нарядах, а також абсолютно оголеною. На обкладинці глянцю модель з'явилася у чорному прозорому вбранні, що прикриває тільки груди.
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На інших фото Крістенсен знялася повністю оголеною в гірському озері. Інтимні місця зірка прикривала білою тканиною. Крім цього, красуня позувала в декількох відвертих купальниках з глибоким декольте.
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