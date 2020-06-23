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51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+)

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Хелен Крістенсен - фото 1
Хелен Крістенсен / instagram

Данська супермодель 51-річна Хелен Крістенсен знялася у відвертій фотосесії для іспанської версії видання Harper's Bazaar. Сексуальними кадрами красуня поділилася в Instagram.

Так, Хелен Крістенсен знялася у декількох сміливих нарядах, а також абсолютно оголеною. На обкладинці глянцю модель з'явилася у чорному прозорому вбранні, що прикриває тільки груди.

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На інших фото Крістенсен знялася повністю оголеною в гірському озері. Інтимні місця зірка прикривала білою тканиною. Крім цього, красуня позувала в декількох відвертих купальниках з глибоким декольте.

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411787

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411788

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411789

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411790

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411791

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411792

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411793

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411796

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411797

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411798

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411799

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411800

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411801

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411802

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411803

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411804

51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411795
51-річна супермодель вразила мережу голою фотосесією (кадри 18+) - фото 411794

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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