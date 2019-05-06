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Відома модель здивувала звабливими фото (18+)

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Келлі Гейл роздяглась на камеру - фото 1
Келлі Гейл роздяглась на камеру / instagram.com/kellybellyboom/

Популярна модель Victoria's Secret Келлі Гейл потішила прихильників гарячими фото без білизни. Дівчина точно не соромиться свого тіла!

23-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця шанувальників не лише з подіумів та реклам, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за розкішною дівчиною, яка займається боксом та йогою, стежать більш як мільйон осіб. І це не дивно, адже Келлі майже щодня ділиться фото зі свого життя.

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Нещодавно красуня з індійсько-австралійським корінням показала свіжу роботу з фотографом Камероном Хаммондом. На знімках Гейл позує топлес, а також у мокрій футболці. Тут спекотно!

instagram.com/kellybellyboom/ - фото 326080
instagram.com/kellybellyboom/ - фото 326081

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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