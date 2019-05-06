На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Шикарна Белла Хадід з'явилася на публіці в газеті
-
- 32
Чому штани відомої моделі Белли Хадід обговорює весь світ? Белла приїхала на примірку напередодні Met Gala.
Життєрадісна Белла Хадід знову опинилася в епіцентрі fashion-уваги. Модель буквально світилася від щастя під час легкої пробіжки від готелю до машини перед приміркою наряду на Met Gala.
І ще: Відома модель похизувалась бюстом в екстравагантному костюмі
Білий обтягуючий топ, прості сонячні окуляри... Здавалося, що мова йде про звичний, базовий гардероб зірки. Якби не її штани, які моментально прикували до себе увагу публіки. Білосніжні джинси Miaou, з високою посадкою і ґудзиками, прикрашав щільний "газетний" принт з 2000-х. Цікаво, з яких публікацій був складений малюнок?
До розслабленого образу Хадід додала класичні чорні мартінси, на яких останнім часом буквально збожеволіли всі сучасні супермоделі.
Читайте також: Белла Хадід показала пишні груди біля басейну
-
17:54Тренер Ліверпуля прокоментував майбутній суперматч Ліги чемпіонів
-
17:41Відома модель здивувала звабливими фото (18+)
-
17:25До чого призводить відмова від кофеїну
-
17:10Людина-павук: Далеко від дому: новий трейлер зі спойлерами
-
16:50Відому українську співачку обікрали посеред білого дня
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:48Меган Маркл народила дитину принцу Гаррі: відома стать малюка
-
16:37Меган Маркл народжує! З'явилися перші офіційні деталі про пологи герцогині
-
16:21Які речі можна цілком законно забрати собі з готелю
-
16:13Варто побачити: відео з заходом сонця підкорило мережу
-
16:00Перевірте, як добре ви пам'ятаєте мультфільми з дитинства: цікавий тест
-
15:54Названі корисні напої, які врятують від застуди
-
15:40Останній дзвоник 2019 в Україні: дата, коли буде свято в школі
-
15:22Шикарна Белла Хадід з'явилася на публіці в газеті
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:15Хто виграє Євробачення 2019: прогнози букмекерів
-
14:55Дощі і мокрий сніг: синоптик попередила про погоду 7 травня
-
14:40Вікторія Бекхем заборонила сім’ї йти на концерт Spice Girls
-
14:21Друзі: як змінилися головні герої серіалу за 25 років
-
14:12Модель Victoria's Secret знялася топлес (18+)
-
13:51Місто на пагорбі: дивіться трейлер серіалу Метта Деймона та Бена Аффлека
-
13:39Астрономи опублікували вражаючі фото спіральної галактики
-
13:20Що, якби ми скидали все сміття у вулкани
-
13:13Відома реперка аlyona аlyona показала, як садила картоплю на травневі свята
-
12:53Зірка Голлівуду вийшла на червону доріжку у занадто короткій сукні
-
16:00Перевірте, як добре ви пам'ятаєте мультфільми з дитинства: цікавий тест
-
14:21Друзі: як змінилися головні герої серіалу за 25 років
-
12:14Сповідь продавця про б/у техніку: чому НЕ варто купувати вживаний товар
-
08:00Гра престолів 8 сезон 4 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:15Яку погоду очікувати 6 травня в Україні: точний прогноз
- 05 травня
-
21:525 факторів, від яких залежить ваше сексуальне життя
-
17:25Дівчина тижня: гаряча Андреа Куоні, яка підкорює чоловічі глянці своєю фігурою (18+)
-
15:33Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 травня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:32Нова рок-музика: плейлист свіжих пісень травня
-
08:32Дефіцит йоду в організмі: зверніть уваги на ці ознаки
- 04 травня
-
21:26Пікантна фотосесія DZIDZIO та гаряча іменинниця Настя Каменських: огляд мережі
-
19:48Гра престолів 8: монтажер освітлив епічну битву у третій серії
-
17:24Не такі вже й шкідливі: науковці розповіли, чому корисно їсти шашлики
-
14:30Гід по Львову: 10 маловідомих місць, які не показують під час екскурсії
-
12:55Сезонний суперфуд: чому варто редис ввести у свій раціон
-
10:50Насті Каменських – 32: найсексуальніші та найвідвертіші образи спокусливої співачки
-
08:58Експерти назвали 2 найкращі життєві періоди для творчості
- 03 травня
-
22:52Цих помилок не варто допускати при заповненні анкети на сайті знайомств
-
18:30Куди піти у Львові: визначні місця, які варто побачити в місті Лева
-
16:03Шиканемо, Ігри патріотів і Форт Буаяр: ностальгійна добірка улюблених передач 2000-х
-
14:00Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій
-
11:45Популярні хіти Rammstein зіграли на українських інструментах: ефектне відео
-
10:36День матері 2019: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
-
08:52Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому