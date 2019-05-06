Шикарна Белла Хадід з'явилася на публіці в газеті

Чому штани відомої моделі Белли Хадід обговорює весь світ? Белла приїхала на примірку напередодні Met Gala.

Життєрадісна Белла Хадід знову опинилася в епіцентрі fashion-уваги. Модель буквально світилася від щастя під час легкої пробіжки від готелю до машини перед приміркою наряду на Met Gala.

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Білий обтягуючий топ, прості сонячні окуляри... Здавалося, що мова йде про звичний, базовий гардероб зірки. Якби не її штани, які моментально прикували до себе увагу публіки. Білосніжні джинси Miaou, з високою посадкою і ґудзиками, прикрашав щільний "газетний" принт з 2000-х. Цікаво, з яких публікацій був складений малюнок?

До розслабленого образу Хадід додала класичні чорні мартінси, на яких останнім часом буквально збожеволіли всі сучасні супермоделі.

Белла Хадід перед Met Gala

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