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Модель Victoria's Secret знялася топлес (18+)
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Шведська топ-модель Ельза Госк опублікувала знімки, на яких відображена у відвертому напівоголеному образі.
Ангел Victoria's Secret, шведська модель Ельза Госк, поділилася з шанувальниками кадрами, на яких позувала топлес. На фото манекенниця відображена лежачи на підлозі, одягнена в одні лише штани і прикриваючи груди рукою.
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Фотографії красуні набрали майже дві сотні тисяч лайків в соцмережі Instagram.
Ельза Госк – 30-річна манекенниця, яка, крім співпраці з Victoria's Secret, брала участь в показах провідних світових брендів одягу і прикрасила безліч обкладинок популярних глянцевих видань.
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