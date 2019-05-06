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Модель Victoria's Secret знялася топлес (18+)

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Ельза Госк - фото 1
Ельза Госк / instagram

Шведська топ-модель Ельза Госк опублікувала знімки, на яких відображена у відвертому напівоголеному образі.

Ангел Victoria's Secret, шведська модель Ельза Госк, поділилася з шанувальниками кадрами, на яких позувала топлес. На фото манекенниця відображена лежачи на підлозі, одягнена в одні лише штани і прикриваючи груди рукою.

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Фотографії красуні набрали майже дві сотні тисяч лайків в соцмережі Instagram.

Ельза Госк – 30-річна манекенниця, яка, крім співпраці з Victoria's Secret, брала участь в показах провідних світових брендів одягу і прикрасила безліч обкладинок популярних глянцевих видань.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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