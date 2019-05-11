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Найсексуальніші жінки за знаком Зодіаку

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Під яким знаком народжуються найсексуальніші жінки - фото 1
Під яким знаком народжуються найсексуальніші жінки / chto

З жінками цих знаків Зодіаку ви точно не будете сумувати. 5 найгарячіших представниць зодіакального кола.

Діва. Жінки, народжені під цим знаком дуже розкуті в ліжку, вони люблять догоджати своєму партнеру. Також для них важливо, щоб чоловік відчував до них високі почуття. Чужу думку з приводу свого обранця вони не сприймають серйозно.

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Лев. Навіть в ліжку, представниці вогненної стихії намагаються тримати поставу. Їх треба любити і поважати, а шаблонні компліменти їм не приносять задоволення. Для того, щоб роздобути серце Левиці, необхідно бути творчою особистістю в ліжку. Ці жінки люблять рольові ігри, а також контролювати сам процес.

Водолій. Жінки цього знака дуже віддані, але водночас вважають за краще залишатися незалежними. Експерименти в сексі просто обожнюють. Водолій ніколи не буде зраджувати першим, таке може бути тільки в тому випадку, якщо вони повністю розчарувалися в чоловікові. Але про це, вони вам скажуть прямо в очі, лукавити не стануть.

Пристрасна дівчина - фото 326972
Пристрасна дівчина

Близнюки. Подвійні натури: сьогодні вони пристрасні жінки, а завтра можуть стати абсолютно фригідними. Відбувається так тому, що вони ображаються і люблять виносити мізки своєму партнерові. Запам'ятайте одне правило, поки така жінка на вас кричить і лається, вона ні на одну хвилину не перестає вас любити.

Овен. Найсексуальніші жінки народжуються саме під цим знаком зодіаку. Такі дівчата дуже пристрасні й палкі натури, секс так і пре з них. Вони ніколи не стануть зображати оргазм, якщо його немає. Без сорому вони розкритикують недосвідченого коханця прямо в обличчя, а також ніколи не стануть його зупиняти. Ідеш? То йди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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