На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найсексуальніші жінки за знаком Зодіаку
-
- 173
З жінками цих знаків Зодіаку ви точно не будете сумувати. 5 найгарячіших представниць зодіакального кола.
Діва. Жінки, народжені під цим знаком дуже розкуті в ліжку, вони люблять догоджати своєму партнеру. Також для них важливо, щоб чоловік відчував до них високі почуття. Чужу думку з приводу свого обранця вони не сприймають серйозно.
І ще: У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
Лев. Навіть в ліжку, представниці вогненної стихії намагаються тримати поставу. Їх треба любити і поважати, а шаблонні компліменти їм не приносять задоволення. Для того, щоб роздобути серце Левиці, необхідно бути творчою особистістю в ліжку. Ці жінки люблять рольові ігри, а також контролювати сам процес.
Водолій. Жінки цього знака дуже віддані, але водночас вважають за краще залишатися незалежними. Експерименти в сексі просто обожнюють. Водолій ніколи не буде зраджувати першим, таке може бути тільки в тому випадку, якщо вони повністю розчарувалися в чоловікові. Але про це, вони вам скажуть прямо в очі, лукавити не стануть.
Близнюки. Подвійні натури: сьогодні вони пристрасні жінки, а завтра можуть стати абсолютно фригідними. Відбувається так тому, що вони ображаються і люблять виносити мізки своєму партнерові. Запам'ятайте одне правило, поки така жінка на вас кричить і лається, вона ні на одну хвилину не перестає вас любити.
Овен. Найсексуальніші жінки народжуються саме під цим знаком зодіаку. Такі дівчата дуже пристрасні й палкі натури, секс так і пре з них. Вони ніколи не стануть зображати оргазм, якщо його немає. Без сорому вони розкритикують недосвідченого коханця прямо в обличчя, а також ніколи не стануть його зупиняти. Ідеш? То йди.
Читайте також: 5 факторів, від яких залежить ваше сексуальне життя
-
21:50Найсексуальніші жінки за знаком Зодіаку
-
21:17Гаряча супермодель знялася на пляжі у відвертій фотозйомці
-
20:43Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро
-
20:18У США відкрили справжній шпигунський музей
-
19:46Як людина за 50 років змінила планету
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:15Медики вкотре наголосили про користь червоного вина
-
18:45Зірка Кварталу 95 у прозорій сукні підкорила мережу
-
18:17До виходу готують унікальний планшет з двома екранами
-
17:42Де найчастіше губиться багаж туристів
-
17:17У Зеленського показали новий ролик про владу народу
-
16:57Японський потяг Alfa X розігнали до шаленої швидкості
-
16:21Ці продукти не рекомендують підігрівати вдруге
-
15:55Велика маленька брехня: вийшов перший офіційний трейлер продовження серіалу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити стюардесі
-
15:00Привітання з Днем матері 2019 в прозі: вітання мамі своїми словами
-
14:43Українська ведуча в бікіні вразила ідеальною фігурою
-
14:22В Укрзалізниці показали перший зерновоз власного виробництва: фото
-
13:51One Mix 3: з'явилися перші фото мініатюрного ноутбука
-
13:27Сексуальна Наталя Могилевська оголила сідниці у пікантному відео
-
12:50На відео показали, як орієнтується автопілот Tesla в сильну грозу
-
12:24Android 10 назавжди позбавлять корисної функції
-
11:55Леся Нікітюк показала відверте фото в мережі
-
11:23Володимир Гройсман розповів, як йому вдалося схуднути
-
21:50Найсексуальніші жінки за знаком Зодіаку
-
19:46Як людина за 50 років змінила планету
-
15:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити стюардесі
-
12:24Android 10 назавжди позбавлять корисної функції
-
10:20Зеленський записав звернення до Верховної Ради щодо інавгурації
-
08:14Названо найкращі авіакомпанії і аеропорти світу
- 10 травня
-
19:20Названі найкращі країни для бюджетного відпочинку
-
16:20Цікавий тест: Вгадай країну за прапором!
-
12:43Визначилися фіналісти Ліги Європи: коли відбудеться фінал
-
10:39Uber і Bolt припиняють співпрацю з власниками євроблях
-
07:15Погода 10 травня: точний прогноз по містах
- 09 травня
-
19:00Прем'єра фільму Детектив Пікачу: перевір, який ти покемон!
-
17:15Погода 10 травня: де буде найтепліше
-
14:18Коли Олександр Усик повернеться на ринг: відповідь менеджера
-
12:15Гід по стилю: як зав'язувати чоловічу бандану та з чим поєднувати популярний аксесуар
-
10:45Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів: коли дивитися фінал
-
07:15Грози і потепління: яку погоду очікувати 9 травня
- 08 травня
-
21:219 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+)
-
15:05Меган Маркл і принц Гаррі показали новонародженого сина: перші фото
-
12:50Green Card 2020: як перевірити результати візової лотереї грін-кард
-
10:46Уляна Супрун розповіла, якими продуктами можна замінити цибулю
-
08:30Ліверпуль – Барселона: відео голів і огляд матчу ЛЧ
-
07:29Погода 8 травня в Україні: прогноз по містах
- 07 травня
-
21:50Вперше за 10 років: Apple випустила несподівану гру для iPhone