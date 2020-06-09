Відома модель похвалилася пружними сідницями

Гаряча модель Паулін Танто позує на фоні природи в білому топі без бюстгальтера і в білизні від Fashion Nova. Шанувальник у захваті!

Відома фотомодель зі Сполучених Штатів Америки, амбасадор популярного бренду жіночого одягу Fashion Nova Паулін Танто знову потішила своїх шанувальників соковитим знімком.

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На свіжому фото Паулін зображена в прозорій білизні, що викликало бурхливу реакцію у підписників. Про це стало відомо завдяки новій публікації дівчини в мережі Instagram.

Танто позує в білизні із зображенням метеликів. Незвичайний знімок швидко набрав понад 315 тисяч лайків і більше 1 200 коментарів. У багатьох з них підписники Паулін Танто залишають різні компліменти моделі. Гортайте галерею:

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