Американка збільшила груди на сім розмірів: шокуючі фото

Мешканка американського міста Лос-Анджелес в Каліфорнії Сафайр Сейнт збільшила груди на сім розмірів для того, щоб стати схожою на секс-ляльку. Також вона ходить на гіпноз, щоб стати дурнішою. На всі операції дівчина вже витратила 70 тисяч доларів, але зупинятися не має наміру.

Американка Сафайр Сейнт посилено змінює свою зовнішність, прагнучи стати схожою на секс-ляльку. Так, дівчина робила пластичні операції, встановила філери і робила уколи ботокса, хірурги попрацювали також і над її носом.

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Крім цього, 27-річна Сейнт зізналася, що відвідує сеанси гіпнозу, які повинні зробити її дурнішою. "Завдяки їм я так змінилася. Всі мої друзі і родичі помітили, якою дурною я стала", – розповіла американка.

За словами Сейнт, першу пластичну операцію їй оплатив ексчоловік. "Він допоміг мені вибратися з важкої фінансової ситуації, але у нас не дуже багато спільного, тому що йому 76 років", – зізналася красуня. Нові операції вона оплачує сама. Сейнт надає ескорт-послуги.

Американка має намір і далі доводити свою зовнішність до "досконалості". Вона хоче збільшити сідниці, видалити кілька ребер, поставити імплантати в щоки і губи і планує знову збільшувати груди.

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