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Білизна у кіно: легендарні еротичні сцени (18+)

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Кадр з фільму Від заходу до світанку - фото 1
Кадр з фільму Від заходу до світанку / Filmz

Знаємо точно: при одній тільки згадці про фільми з добірки нижче, більшість згадає саме ці моменти! Пікантні кадри з улюблених стрічок.

2 дні в долині

Цей легкий трилер на еротичної підкладці не найпопулярніший фільм з цього списку, однак в 90-х він був хітом. Перш за все, всіх зацікавило прекрасне біле боді і атласний халат на героїні Шарліз Терон.

Білизна у кіно: легендарні еротичні сцени (18+) - фото 319737

Стриптиз

Фільм, який зробив з Демі Мур улюбленицю всіх чоловіків і підлітків, заслужено займає своє почесне місце в цій добірці. Тут є на що подивитися, головна героїня і її колеги хизуються у красивій білизні.

Білизна у кіно: легендарні еротичні сцени (18+) - фото 319739
Білизна у кіно: легендарні еротичні сцени (18+) - фото 319740

Пароль "Риба-меч"

Ще один доказ того, що чорна мереживна білизна – безпрограшний варіант для будь-якого випадку. І так, фігура Холлі Беррі тут зіграла ключову роль.

Білизна у кіно: легендарні еротичні сцени (18+) - фото 319744

Від заходу до світанку

Чуєте назву фільму і в голові відразу відтворюється саундтрек "After dark", під який спокуслива вампірша виконала свій знаменитий танець зі змією. Хто знає, де б був цей фільм, якби не Сальма Хайєк...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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