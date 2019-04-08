Екс-ангел Victoria's Secret показала гарячі фото в бікіні

Супермодель Алессандра Амбросіо, яка до недавнього часу була одним з "ангелів" Victoria's Secret, показала ефектні фото в бікіні.

На фото 37-річна манекенниця демонструє прекрасну фігуру.

І ще: Ангел Victoria's Secret у білизні показала залаштунки зйомок: відео

Незважаючи на те, що модель вже не є представницею модного бренду білизни, вона продовжує залишатися у прекрасній формі і регулярно це демонструє.



На опублікованих знімках вона позує на тлі мальовничого заходу в купальнику приглушеного помаранчевого відтінку. Він ефектно підкреслює всі достоїнства фігури манекенниці.

Читайте також: У команді Victoria's Secret з'явився новий сексуальний ангел