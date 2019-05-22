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Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець

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Белла Хадід у купальнику - фото 1
Белла Хадід у купальнику / instagram.com/zoeygrossman

Відома модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець Vogue, знявшись для нього у звабливих образах на пляжі. А ви вже готові до спекотного сезону?

22-річна американська модель Белла Хадід не лише активно працює над власною кар'єрою, а й ділиться своїми успіхами на профілі в соцмережі Instagram. Там у красуні понад 24 мільйони підписників, що й не дивно, адже вона регулярно тішить фанатів свіжими фото зі світських заходів, зйомок та буднів.

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Нещодавно Белла стала зіркою нового номера іспанського Vogue, для якого позувала у легкому одязі та купальниках на побережжі. Такі гарячі кадри змусили прихильників засипати зірку компліментами та порівнювати з богинею з ідеальними формами.

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329479

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329480

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329481

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329482

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329483

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329484

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329485

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329486

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329487

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329488

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329489

Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець - фото 329490

Автор всіх фото: instagram.com/zoeygrossman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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