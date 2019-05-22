Зваблива модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець

Відома модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець Vogue, знявшись для нього у звабливих образах на пляжі. А ви вже готові до спекотного сезону?

22-річна американська модель Белла Хадід не лише активно працює над власною кар'єрою, а й ділиться своїми успіхами на профілі в соцмережі Instagram. Там у красуні понад 24 мільйони підписників, що й не дивно, адже вона регулярно тішить фанатів свіжими фото зі світських заходів, зйомок та буднів.

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Нещодавно Белла стала зіркою нового номера іспанського Vogue, для якого позувала у легкому одязі та купальниках на побережжі. Такі гарячі кадри змусили прихильників засипати зірку компліментами та порівнювати з богинею з ідеальними формами.

Автор всіх фото: instagram.com/zoeygrossman

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