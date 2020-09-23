Відома гаряча модель знялася оголеною на балконі: інтимне фото (18+)

Модель бренду спідньої білизни Паулін Танто регулярно підігріває інтерес своїх шанувальників до себе. Красуня часто радує підписників дуже відвертими фото. І зірка Instagram черговий раз постала перед фанатами у вельми сексуальному образі.

Модель популярного бренду Fashion Nova Паулін Танто порадувала свою майже 5-мільйонну армію шанувальників пікантними кадрами, які зробила у Парижі.

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Так, красуня сфотографувалася на балконі у напівоголеному вигляді. 25-річна Танто позує у білих трусиках і розстебнутій білій сорочці, яку одягнула на голе тіло.

"Прокинулася у Парижі", – прокоментувала знімки модель. А фанати Паулін як завжди із захопленням зустріли її сексуальний образ.

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