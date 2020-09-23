Британка перетворила себе в розкуту пишногруду Барбі: пікантні фото

Мешканка британського міста Брістоль Джейд Лайн зробила з себе ляльку Барбі з десятим розміром грудей. Всі витрати на пластичні операції окупилися, оскільки дівчина добре заробляє на продажу своїх інтимних фото.

25-річна Джейд Лайн перший раз лягла під ніж хірурга у 18 років. Тоді вона збільшила груди з першого розміру до десятого. Це їй обійшлося у вісім тисяч фунтів стерлінгів. Також вона зробила тату на руці з написом Barbie, збільшила губи і постійно підтримує штучну засмагу.

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"Барбі – мій головний кумир! Я вважаю, що у неї ідеальна зовнішність", – заявила британка.

Дівчина створила свій акаунт на сервісі OnlyFans. Щомісячна підписка на її сторінку, де розміщені відверті фото красуні, коштує близько 15 фунтів стерлінгів. Вона запевняє, що її витрати на пластику вже давно окупилися.

"Барбі" зізналася, що у соцмережі отримує різні повідомлення. Хтось захоплюється її зовнішністю, а хтось ображає. "Злі коментарі ніколи не зможуть мене зачепити. Тим більше, останнім часом мені частіше пишуть милі слова, ніж грубі. Немає нічого, що здатне мене образити", – підкреслила Джейн.

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