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Відома фітоняшка шокувала відвертою сукнею на голе тіло (фото 18+)

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Теммі Хемброу шокувала відвертою сукнею - фото 1
Теммі Хемброу шокувала відвертою сукнею / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-модель Теммі Хемброу знову опинилась у центрі обговорень мережі. А все через надто екстравагантне вбрання, яке ледь прикривало оголене тіло білявки.

25-річна австралійська фітоняшка та блогерка Теммі Хеброу серйозно займається своїм Instagram, який заміняє їй роботу. І це чудово у неї вдається, адже за сторінкою апетитної білявки стежать понад 10 мільйонів користувачів. А все тому, що дівчина надихає іншим займатись собою, а також не має комплексів щодо своєї фігури.

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Це підтверджує і недавній знімок Теммі, на якому вона позує у білій сукні з доволі екстравагантними вирізами. А родзинкою стала відсутність білизни, через що ефектні форми ледь прикриває тканина.

instagram.com/tammyhembrow - фото 385335
instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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