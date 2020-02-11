Харизматична Скарлетт Йоханссон підкорила звабливими формами на Оскарі 2020

Голлівудська зірка Скарлетт Йоханссон розбурхала мережу своїм розкішним образом на червоній доріжці церемонії Оскар 2020. Обтисла сукня з прозорим корсетом лише підкреслила форми акторки, які підкорює серця своєю усмішкою.

35-річна американська акторка Скарлетт Йоханссон стала особливою гостею церемонії вручення премії Оскар 2020. Білявка, в якої вже є премія BAFTA та кілька номінацій на Золотому глобусі, підтримувала стрічку "Кролик Джоджо" Тайки Вайтіті. Чорна комедія за її участю отримала свою золоту статуетку, а сама Скарлетт вкотре розбурхала мережу своїм розкішним образом.

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Зірка фільмів Marvel в обтислій шовковій сукні з грайливим корсетом знову похизувалась сексуальною фігурою та своїми татуюваннями (всього в актриси їх 8). Тож шанувальники могли розгледіти тату птаха на животі, а також захід сонця на руці і квіти з ягнятком на плачі.

Getty Images

Getty Images

А на традиційне відео з Оскара зі Скарлетт можна дивитись вічність:

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