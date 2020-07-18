Відома фітнес-тренерка підкорила пікантними відео (18+)

Популярна блогерка та фітоняшка Теммі Хемброу знову опинилась у центрі уваги мережі через серію відео у крихітних купальниках. Тут спекотно!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й надихає інших працювати над собою, а також зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.

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До того ж, зірка усіляко наголошує, що не зловживає фоторедакторами, а сама працює у залі над виглядом свого тіла. І свіжі записи Теммі, на яких вона позує дише у крихітних бікіні, це підтверджують! Тому, якщо вам бракує мотивації для того, щоб зайнятись собою, це варто побачити:

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