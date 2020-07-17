Не вішайте ярлики: популярна модель закликає відмовитися від терміну plus-size

Модель стомилась від акцентування лише на її формах

Модель і зірка серіалу "Ейфорія" Барбі Феррейра дала інтерв'ю британському Vogue. Дівчина зізналася, що втомилася від бодіпозитиву і терміну "плюс-сайз". За її словами, він передбачає, що далекі від класичних модельних стандартів тіла "ненормальні".

Феррейра почала кар'єру моделі у 2013 році, коли їй було 16 років. Вона відправила свої фотографії бренду American Apparel, який славився провокаційними кампаніями і боротьбою за інклюзивність. Їй відразу ж запропонували роботу.

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На початку її кар'єри plus-size моделей практично не було, і термін допоміг їй ідентифікувати себе в індустрії.

"Відтоді пройшли роки, і я подумала: "Окей, ми все ще "інші" у порівнянні з цими всіма прекрасними моделями". Це те, від чого я хочу відмовитися", – говорить вона.

Барбі також зазначила, що постійні питання про бодіпозитив не допоможуть нормалізувати різноманітність тіл.

"Оскільки я більша, мене весь час запитують про бодіпозитив, чим би я не займалася. Це зайве. Починаючи кар'єру в індустрії, яка протягом всієї історії дотримувалася жорстких стандартів краси, люди визначали мене як активістку. Нею я і була на початку. Але за ці роки я знайшла власну версію себе, де мова йде не тільки про розмір", – додала Барбі Феррейра.

Модель Барбі Феррейра знімалася в кампаніях Jacquemus і бренду білизни Aerie, а також стала обличчям косметичного бренду Becca. Зараз вона продовжує зйомки у другому сезоні серіалу "Ейфорія".

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