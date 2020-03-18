Відома фітнес-блогерка зваблює фото у крихітному бікіні

Відома блогерка Теммі Хемброу обожнює привертати до себе увагу завдяки відвертим знімкам майже без одягу. Ця дівчина чимало працює над власною фігурою, тому має чим похизуватись.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно вона опублікувала сонячні фото біля басейну, на яких позує у білому купальнику. Важко не помітити апетитні форми зірки, а також її любов до крихітних бікіні:

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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