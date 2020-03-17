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Брітні Спірс розбурхала мережу новими фото

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Брітні Спірс шокувала своїм виглядом - фото 1
Брітні Спірс шокувала своїм виглядом / instagram.com/britneyspears

Поп-зірка Брітні Спірс знову опинилась у центрі обговорень мережі. Вигляд білявки змусив користувачів залишати доволі неоднозначні коментарі.

38-річна американська поп-співачка Брітні Спірс усіма силами намагається повернутись до свого звичайного життя після перебування у психіатричній клініці. Зірка продовжує активно вести профіль в соцмережі Instagram та активно працювати над своєю психічного та фізичною формою. Однак навіть у її понад 23 мільйони підписників не завжди лише хороші думки про вигляд зірки.

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Нещодавно Брітні поділилась свіжими фото у яскравій червоній сукні та висловила підтримку всім своїм шанувальникам під час пандемії коронавірусу.

"Ділюсь молитвами та любов'ю з усіма родинами у цей важкий час. Нехай Бог благословить вас усіх", – зазначила вона. І поки фанати захоплювались стійкістю поп-зірки, частина коментаторів наголосила, що Спірс пора змінити стилістів та візажистів, адже вона виглядає зовсім не так чудово, як думає.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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