Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+)

Популярна модель і блогерка Теммі Хемброу знову опинилась в центрі уваги мережі. А все через розкішну фотосесію на пляжі, де вона позує майже без одягу.

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд дівчина працює фітнес-тренером, який надає свої послуги онлайн, а також демонструє результати тренувань на власному тілі. Тож не дивно, що сторінка Теммі переповнена відвертими кадрами.

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Це підтверджують і світі фото блогерки на яких вона постала перед фанатами в образі справжньої морської богині: з короною та у крихітному парео. Важко не помітити розкішну фігуру білявки:

До слова, навіть у звичайному купальнику Теммі виглядає також чудово:

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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