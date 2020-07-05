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Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+)

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Теммі Хемброу показала гарячі форми - фото 1
Теммі Хемброу показала гарячі форми / instagram.com/tammyhembrow

Популярна модель і блогерка Теммі Хемброу знову опинилась в центрі уваги мережі. А все через розкішну фотосесію на пляжі, де вона позує майже без одягу.

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд дівчина працює фітнес-тренером, який надає свої послуги онлайн, а також демонструє результати тренувань на власному тілі. Тож не дивно, що сторінка Теммі переповнена відвертими кадрами.

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Це підтверджують і світі фото блогерки на яких вона постала перед фанатами в образі справжньої морської богині: з короною та у крихітному парео. Важко не помітити розкішну фігуру білявки:

Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+) - фото 414030

Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+) - фото 414031

Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+) - фото 414032

До слова, навіть у звичайному купальнику Теммі виглядає також чудово:

Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+) - фото 414033

Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+) - фото 414034

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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