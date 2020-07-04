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Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес похизувалися кубиками пресу (18+)
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Надя Дорофєєва поділилась з підписниками світлиною, на якій вона хизується ідеальною фізичною формою разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Коментаторів настільки вразило тіло співачки, що вони вирішили буквально засипати її компліментами: "О, Боже! У кого такий прес?", "Ви як рятувальники Малібу", "На вас можна дивитися вічно", "Мені здається, у вас ідеальні стосунки", "Сім'я з ідеальними фігурами", "Як я люблю такі фото. Стало спекотно".
Повз цю фотосесію ми теж не могли пройти, адже таким Тараса Цимбалюка, зірку серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", знявся повністю оголеним зі своєю коханою. Ох же ж фанатки божеволіють під цим постом, строчивши коментарі: "І що за звичка в дівчат, ногу на хлопця закидати? Ой не там вона її поставила, не там", "Це надто красиві фото. Виглядаєте приголомшливо разом", "На це можна дивитися вічно", "Прекрасні! Стільки любові і ніжності", "Неймовірно гарні. Адам і Єва", "Ну дуже красиво. Ви суперські".
Цього тижня Наталя Могилевська вразила своїх прихильників кардинальною зміною образу. Такою її ще ніхто не бачив. Не дивно, що співачку буквально засипали компліментами та теплими словами: "Вау! Вам личить блонд", "Дуже незвичний образ. Ви дуже красива", "Наталя, ви супер! Дуже круто", "Як цікаво", "Вам дуже личить зміна образу".
Саша з гурту KAZKA вирішила трішки поспокушати своїх підписників. Для цього вона обрала ніжний блакитний лук, який шалено припав до душі її прихильникам: "Яка ж ти красуня", "Чарівна", "Супер", "Чудові фотографії", "І настрій – KAZKA прекрасна", "Я божеволію від твоєї краси".
Настя Каменських неабияк розхвилювала своїх прихильників. Просто гляньте на це відео, яке закінчується несподіваним фіналом. Так би мовити, фокус з рушником: "Коли входиш у доросле життя", "Походка кицьки, грація бульби", "Коли мама говорить давай купимо тобі окуляри, а ти доказуєш, що ти всьо добре бачиш", "Ді Капріо в "Титаніку" відпочиває, адже ти красиво під воду пішла".
Наостанок залишимо вам сексуальну DJ NANA. Своїх коментарів не будемо писати. Просто насолоджуйтесь відео та читайте, що про нього думають її підписники: "У чобітках не спекотно? Чи ви кицька у чоботях?", "Це можна просто з розуму зійти. Як красиво", "Вогонь. Нічим дихати", "Секс".
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